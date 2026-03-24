الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أصيب 14 شخصا، بكسور وجروح، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص بعامود إنارة عند الكيلو 21 بالطريق الدولي غرب الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارا بوقوع حادث تصادم على الطريق الدولي بالكليو 21 اتجاه الإسكندرية.

على الفور انتقل ضباط الشرطة والمرور رفقة 7 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ.

تبين من الفحص اصطدام الميكروباص بعامود إنارة، بالطريق المشار إليه، إذ رجحت المعاينة الأولية اختلال عجلة القيادة بيد السائق ما أدى إلى وقوع الحادث.

أسفر الحادث عن إصابة 14 شخصا بكسور وجروح، إذ جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والحصول على الرعاية الطبية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، فيما قامت أجهزة المرور برفع آثار التصادم وإعادة السيولة المرورية للطريق.