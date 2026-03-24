أشلاء على القضبان.. تفاصيل مصرع فنيين في حادث مزلقان أفوه ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

12:11 ص 24/03/2026

قضبان السكة الحديد

لقي فنيان بالسكة الحديد مصرعهما إثر تصادم قطار بهما، ما أسفر عن تمزق جثتيهما إلى أشلاء في حادث مأساوي شهده مزلقان أفوه التابع لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

بلاغ مزلقان أفوه

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم قطار بشخصين أثناء تواجدهما بالقرب من شريط السكة الحديد. وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف فورًا إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة.

ضحايا مزلقان أفوه

تبين بالمعاينة أن الضحيتين هما "محمد ف." البالغ من العمر خمسة وثلاثين عامًا، ويعمل كهربائيًا بالسكة الحديد ومقيم بقرية كوم دريجة. والضحية الثانية هو "شعبان ع." البالغ سبعة وخمسين عامًا، ويعمل فني صيانة بالسكة الحديد ومقيم بمحافظة الفيوم.

تحقيقات مزلقان أفوه

جرى نقل الأشلاء إلى المستشفى المركزي ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق المعنية. وتحرر محضر بالواقعة، بينما تباشر النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث الأليم.

