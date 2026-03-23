قانون البناء.. تعرف على طريقة تحديد الأدوار العلوية وشروطها

كتب : عمرو صالح

08:44 م 23/03/2026

حدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 شروط واضحة لتحديد عدد الأدوار المرخصة في كل عقار.

ووفقا للقانون، فإذا كان عرض الشارع أقل من ٨ أمتار يكون العقار مكون من أرضي ودورين وفي حالة كان عرض الشارع من ٨ أمتار إلى ١٢ مترا يكون العقار أرضي وثلاثة أدوار وفي حالة كان عرض الشارع أكبر من ١٢ مترا يكون العقار من أرضي وأربعة أدوار .

ويشار إلى أنه في سبتمبر 2024 وافق رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان بإلغاء اشتراطات البناء والتخطيط في المدن المصرية بالمحافظات، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.

اقرأ أيضًا

طقس الـ5 أيام.. الأرصاد: رياح وأتربة وتراجع طفيف في الحرارة

أكثر من 1500 فرصة عمل جديدة برواتب تتخطى 10 آلاف جنيه| التخصصات والتقديم

اليوم.. وزارة الأوقاف تحتفل بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بعد انضمامه للمرة الأولى.. التوأم يستقبلان هيثم حسن بمعسكر الفراعنة
شهادات الجيران حول مذبحة كرموز: الأم عادت من الخارج بعد إصابتها بالسرطان..
قبل "السلم والثعبان: لعب عيال".. أفلام عالمية قدمت فكرة الـ "Break- Up"
الشروط والأوراق المطلوبة.. خطوات استخراج رخصة قيادة 2026 لأول مرة
التحقيقات تكشف خبايا الساعات الأخيرة لـ"مذبحة كرموز" واعترافات الناجي الوحيد
"ستُنهي أوهام ترامب العسكرية".. إيران تتوعد بمفاجآت "زلزالية" ونتائج ضخمة في الحرب
المحادثات الأمريكية الإيرانية.. ترامب يكشف عن بعض تفاصيل "اتفاق وشيك"