سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 170 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 23-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24-3-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7830 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6850 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5875 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4570 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3260 جنيها.

- سعر وقية الذهب24 بلغ 3500 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 54800 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

انخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.66% إلى نحو 4462 دولارًا للأونصة، "وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24"، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.