هز انفجار قوي مصفاة فاليرو في بورت آرثر الثلاثاء، مما أدى إلى تصاعد عمود ضخم من الدخان في السماء. ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، تم إصدار أوامر لسكان الجانب الغربي بالبقاء في منازلهم.

وحسب وسائل الإعلام المحلية، فإنه حتى الآن لم تُسجل أي تأثيرات في مدينة نيدرلاند القريبة. وتحقق السلطات في سبب الانفجار وتراقب جودة الهواء. ولم تُسجل أي إصابات.

ووفقًا لموقع 12Newsnow، صرحت مسؤولة في مقاطعة جيفرسون، بأن وحدة تسخين قد تكون متورطة في الانفجار. وأكدت السلطات عدم وجود إصابات، وعدم الحاجة إلى إخلاء، مع متابعة دقيقة لجودة الهواء في المنطقة.

وتعد مصفاة بورت آرثر للنفط واحدة من أكبر مصافي النفط في الولايات المتحدة، وتقع على ساحل خليج المكسيك بمدينة بورت آرثر، وتخضع حاليًا للملكية الكاملة لشركة أرامكو السعودية منذ مايو 2017، بعد انتهاء المشروع المشترك مع شركة شل.





