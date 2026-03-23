إعلان

طوارئ بالقليوبية لمواجهة مياه الأمطار والتقلبات الجوية (صور)

كتب : أسامة علاء الدين

11:51 م 23/03/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    انتشار معدات شركة مياه القليوبية
  • عرض 6 صورة
    جاهزية شركة مياه القليوبية
  • عرض 6 صورة
    معدات شركة مياه القليوبية
  • عرض 6 صورة
    معدات شفط مياه الأمطار
  • عرض 6 صورة
    شركة مياه القليوبية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة مياه الأمطار.

تأتي هذه الخطوة تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن احتمالية تعرض البلاد لموجة من التقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة.

شفط مياه الأمطار

أكد فودة أنه تم الدفع بكافة المعدات والسيارات الخاصة بسحب وشفط تجمعات مياه الأمطار لتأمين الشوارع. وتتمركز هذه المعدات في النقاط الساخنة والأماكن التي تشهد تجمعات بشكل متكرر لضمان سرعة التعامل الفوري مع أي طوارئ قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

غرف عمليات الطوارئ

وأوضح رئيس الشركة أنه تم تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية تعمل على مدار أربع وعشرين ساعة لمتابعة الموقف أولًا بأول. ويجري التنسيق الكامل مع غرف العمليات بالمحافظة والأحياء بما يضمن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل معها بكفاءة عالية.

تصريف مياه الأمطار

وأشار فودة إلى مراجعة جاهزية محطات الصرف الصحي وخطوط الشبكات للتأكد من كفاءة محطات الرفع بجميع القطاعات. وشملت الاستعدادات تطهير الشنايش والمطابق لرفع كفاءة التصريف واستيعاب كميات مياه الأمطار المتوقعة خلال الموجة المقبلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان