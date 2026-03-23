أعلنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الاثنين، عن انقطاع المياه عن المدينة وعدد من العزب والقرى المغذاة من مرشح القرنين وشبرا زانجي.

موعد انقطاع المياه

أوضحت الجهات المعنية أن انقطاع المياه يبدأ غدًا الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من شهر مارس. وتتوقف الخدمة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا من نفس اليوم لحين الانتهاء من الأعمال وعودة الخدمة.

مناطق انقطاع المياه

يشمل انقطاع المياه مدينة الباجور، إلى جانب العزب والقرى التي تعتمد في تغذيتها على مرشح القرنين. وتتأثر أيضًا القرى المغذاة من مرشح شبرا زانجي ضمن نطاق المركز خلال فترة توقف الخدمة المؤقت.

أسباب انقطاع المياه

ناشدت الوحدة المحلية المواطنين بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع واتخاذ الاحتياطات اللازمة. وأكدت الجهات المختصة أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة الصيانة الدورية ورفع كفاءة الشبكات لتحسين مستوى الخدمة.