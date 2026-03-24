"العربية دخلت في العمود".. إصابة 14 شخصًا إثر تصادم ميكروباص على الطريق



الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

حصل "مصراوي" على كشف بأسماء المصابين وحالاتهم الصحية، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص بعامود إنارة عند الكيلو 21 بالطريق الدولي غرب الإسكندرية.

أسفر الحادث عن إصابة 14 شخصا بينهم 6 أطفال، بكسور وجروح، في الحادث الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وجاءت بياناتهم كالتالي:

6 مصابين الأطفال هما: محمد محمود فرج، 4 سنوات، مصاب بجرح بالشفة العليا، وهدى جابر محمد حسين، 10 سنوات، مصاب بكسر مضاعف بالساق اليمنى، ورحيم أحمد المصري، 9 سنوات، مصاب بكدمات وسحجات بعموم الجسم، وياسمين عطية خليل إبراهيم، 12 سنة، اشتباه كسر باليد اليسرى، ومريم أحمد حسن محمد، 13 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، وجنة أحمد حسن محمد، 9 سنوات، مصاب بكدمة بالصدر.



المصابون البالغون 8 حالات هما: "ندى حسن السيد، 24 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساقين، وآية عطية خليل، 26 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، ومريم جمال صالح، 30 سنة، مصاب بكدمات بعموم الجسم، ومحمد محمد محمود، 31 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم والفخذ اليمنى".

شملت الإصابات أيضا كلا من: "هند حسن السيد، 48 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى، ومريم عطية خليل، 18 سنة، مصابة بجرح بفروة الرأس، ورشا حسن السيد سالم، 42 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى واليد اليمنى، وياسر السيد سالم الطنطاوي، 56 سنة، مصاب بكسر مضاعف بالفخذ الأيسر واشتباه كسر بالحوض".

وتلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارا بوقوع حادث تصادم على الطريق الدولي بالكليو 21 اتجاه الإسكندرية.

انتقل ضباط الشرطة والمرور رفقة 7 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ.

تبين من الفحص اصطدام الميكروباص بعامود إنارة، بالطريق المشار إليه، ورجحت المعاينة الأولية اختلال عجلة القيادة بيد السائق ما أدى إلى وقوع الحادث.

أسفر الحادث عن إصابة 14 شخصا بكسور وجروح حيث جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والحصول على الرعاية الطبية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، فيما قامت أجهزة المرور برفع آثار التصادم وإعادة السيولة المرورية للطريق.