فيديو رعب بالفيوم.."سكران" يروع المارة بالسلاح والشرطة تتحرك
كتب : مصراوي
المتهم بترويع أهالي الفيوم
كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول لشخص "لا يرتدى ملابس علوية" يروع المارة بسلاح أبيض في الفيوم.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو عامل له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة طامية وبحوزته الأداة المستخدمة فى الواقعة "جزء من مقص حديدى".
بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لكونه كان تحت تأثير تعاطى مواد كحولية.
