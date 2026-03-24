

وكالات

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل هادئ رئيس البرلمان الإيراني كخيار محتمل للشراكة، بل وحتى كقائد مستقبلي، في ظل إشارات من الرئيس إلى التحول من الضغط العسكري نحو نهاية تفاوضية.

يُنظر إلى محمد باقر قاليباف، البالغ من العمر 64 عامًا، والذي هدد مرارًا الولايات المتحدة وحلفائها بالرد، من قبل بعض المسؤولين في البيت الأبيض كشريك يمكن التعامل معه، وقد يقود إيران ويتفاوض مع إدارة ترامب في المرحلة المقبلة من الحرب، وفقًا لمسؤولين في الإدارة تحدثوا لموقع بوليتيكو الأمريكي.

الاستعداد لإبرام صفقة

لكن البيت الأبيض لم يحسم أمره بعد تجاه أي شخصية بعينها، إذ يسعى لاختبار عدة مرشحين بحثًا عن شخص مستعد لإبرام صفقة. وقال أحد المسؤولين للموقع الأمريكي: "إنه خيار قوي، لكنه ما زال قيد الاختبار ولا يمكن التسرع".

ويعكس اهتمام الإدارة بتحديد شريك تفاوضي رغبتها في إيجاد مخرج من الأزمة مع إيران، التي تسببت في اضطراب الأسواق العالمية وارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف بشأن التضخم. كما يطرح تساؤلًا مهمًا: من سيقود المرحلة التالية بعد إضعاف القيادة الإيرانية نتيجة الضربات الأمريكية والإسرائيلية؟

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن هذه "مناقشات دبلوماسية حساسة، ولن تتفاوض الولايات المتحدة عبر وسائل الإعلام". وكان ترامب قد ألمح إلى التواصل مع "شخصيات قوية" داخل إيران، معلنًا وقفًا مؤقتًا لمدة خمسة أيام لأي ضربات عسكرية ضد محطات الطاقة والبنية التحتية، بالتزامن مع بدء محادثات دبلوماسية بين طهران وواشنطن.

استهداف جزيرة خرج

ويركز ترامب أيضًا على الجانب الاقتصادي، خصوصًا النفط، إذ لا يرغب في استهداف جزيرة خرج، مركز تصدير النفط الإيراني، على أمل التوصل إلى صفقة مع القيادة المقبلة، مشابهة لما حدث في فنزويلا مع ديلسي رودريجيز.

لكن بعض حلفاء البيت الأبيض يرون أن الاعتقاد بإمكانية اختيار قائد لإيران بهذه الطريقة سابق لأوانه، وربما ساذج. وقال أحد المقربين من فريق الأمن القومي لموقع بوليتيكو الأمريكي: "إيران أثبتت قدرتها على امتصاص الضربات والاستمرار في تعقيد الأمور، ولن تقدم نفطها بسهولة".

كما أشار مسؤول خليجي للموقع الأمريكي، إلى أن ترامب قد يبالغ في تقدم المفاوضات لكسب الوقت وتهدئة الأسواق، خاصة بعد تهديده السابق بضرب محطات الطاقة الإيرانية خلال 48 ساعة إذا لم يُفتح مضيق هرمز.

تقديم تنازلات

من جهته، اعتبر المحلل علي واعظ في حديثه للموقع الأمريكي، أن قاليباف شخصية من داخل النظام، طموحة وبراغماتية لكنها ملتزمة بالحفاظ على النظام، ما يجعله خيارًا غير مرجح لتقديم تنازلات كبيرة لواشنطن، خاصة في ظل حالة انعدام الثقة داخل طهران.

في المقابل، ترى الإدارة الأمريكية أن نموذج فنزويلا قد يكون قابلًا للتكرار، ولذلك لا تعتبر شخصية رضا بهلوي خيارًا مناسبًا، بسبب ضعف شرعيته داخل إيران. وبدلاً من ذلك، تركز الإدارة على شخصيات من داخل النظام القائم، بحثًا عن "نظير للتيار التشافيزي"، في إشارة إلى حركة الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز.

التوصل لاتفاق سلام

ورغم نفي قاليباف إجراء أي مفاوضات مع واشنطن، فإن مسؤولين أمريكيين اعتبروا ذلك جزءًا من المواقف الداخلية. وقال أحد المسؤولين: "نحن في مرحلة اختبار لمعرفة من يمكن أن يصعد، ومن يريد ذلك، ومن يحاول... وعندما يظهر أي شخص، سنختبره سريعًا، وإذا كان متطرفًا سيتم استبعاده" وفقا لموقع بوليتيكو.

في السياق ذاته، أكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض للموقع الأمريكي، أن ترامب مهتم بالتوصل إلى اتفاق سلام هذا الأسبوع، مع تحقيق تقدم في ملف مضيق هرمز ووقف إطلاق النار، مضيفًا: "الرئيس، مثل أي شخص، يفضل السلام على الحرب".