إعلان

6 بطلات من الأقصر يحصدن الذهب في بطولة الجمهورية لجمباز الأيروبيك

كتب : محمد محروس

05:13 م 10/05/2026 تعديل في 05:13 م
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أداء مبهر للاعبات الأقصر في بطولة الجمهورية بالقاهرة
  • عرض 8 صورة
    أداء مبهر للاعبات الأقصر في بطولة الجمهورية بالقاهرة
  • عرض 8 صورة
    أداء مبهر للاعبات الأقصر في بطولة الجمهورية بالقاهرة
  • عرض 8 صورة
    أداء مبهر للاعبات الأقصر في بطولة الجمهورية بالقاهرة
  • عرض 8 صورة
    أداء مبهر للاعبات الأقصر في بطولة الجمهورية بالقاهرة
  • عرض 8 صورة
    إحدى اللاعبات الفائزات
  • عرض 8 صورة
    إحدى اللاعبات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت 6 لاعبات من محافظة الأقصر في حصد الميداليات الذهبية خلال مشاركتهن ببطولة الجمهورية لجمباز الأيروبيك للآنسات تحت 8 سنوات، والتي أُقيمت بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، تحت إشراف الكابتن طه صلاح مدرب جمباز الأيروبيك الفني للرجال والآنسات.


وضمت قائمة البطلات المتوجات كلًا من: آسيا أحمد طلعت، ترينتي بولا أسعد، تيا حسان حسن، جوي بولا عادل، فرح محمود عبد السلام، ونادين إبراهيم همام، بعدما قدمن مستويات مميزة نالت إعجاب لجنة التحكيم.


وأبهرت اللاعبات الحضور بروح تنافسية عالية وثبات كبير في الأداء، من خلال عروض قوية عكست حجم الموهبة والجهد المبذول داخل التدريبات، ليؤكدن أحقيتهن بالتتويج بالميداليات الذهبية عن جدارة واستحقاق.


من جانبه، أكد الكابتن طه صلاح أن اللاعبات بذلن مجهودًا كبيرًا خلال فترة الإعداد للبطولة، رغم تزامن المنافسات مع امتحانات نهاية العام الدراسي، مشيرًا إلى أن اللاعبات يتدربن داخل صالة مجهزة بالكامل تضم نخبة من المدربات المتخصصات لتأهيل وصقل المواهب الرياضية.


ويعد جمباز الأيروبيك من الرياضات التي تجمع بين الحركات السريعة والمتواصلة المصاحبة للموسيقى، ويعتمد على إبراز اللياقة البدنية العالية من خلال أداء حركات تتطلب القوة والمرونة والتوازن، دون استخدام أجهزة ثابتة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأقصر جمباز استاد القاهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالأسماء.. 13 مصابا في انقلاب ميكروباص عمال على صحراوي البحيرة
أخبار المحافظات

بالأسماء.. 13 مصابا في انقلاب ميكروباص عمال على صحراوي البحيرة
وزير التخطيط لـ"مصراوي": نستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2030
أخبار مصر

وزير التخطيط لـ"مصراوي": نستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2030
طارق يحيى: على مسئوليتي الزمالك سيتوج بالدوري والكونفدرالية
رياضة محلية

طارق يحيى: على مسئوليتي الزمالك سيتوج بالدوري والكونفدرالية
قبل الكلاسيكو.. تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
رياضة محلية

قبل الكلاسيكو.. تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
"الناس فاكرة هدوئك ضعف".. أفشة يوجه رسالة مثيرة للجدل
رياضة محلية

"الناس فاكرة هدوئك ضعف".. أفشة يوجه رسالة مثيرة للجدل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لاعبة جودو إيرانية تنسحب أمام منافستها الإسرائيلية.. ما القصة؟
الكهرباء تعدل تصنيف منطقة حدائق الأهرام وزيادة كبيرة في تكلفة توصيل العدادات
الحكومة تستعد للتعاقد على أول دفعة سيارات كهربائية للمسؤولين الحكوميين
ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة
"زمام المبادرة بأيدينا".. الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرًا