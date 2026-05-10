أداء مبهر للاعبات الأقصر في بطولة الجمهورية بالقاهرة

نجحت 6 لاعبات من محافظة الأقصر في حصد الميداليات الذهبية خلال مشاركتهن ببطولة الجمهورية لجمباز الأيروبيك للآنسات تحت 8 سنوات، والتي أُقيمت بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، تحت إشراف الكابتن طه صلاح مدرب جمباز الأيروبيك الفني للرجال والآنسات.



وضمت قائمة البطلات المتوجات كلًا من: آسيا أحمد طلعت، ترينتي بولا أسعد، تيا حسان حسن، جوي بولا عادل، فرح محمود عبد السلام، ونادين إبراهيم همام، بعدما قدمن مستويات مميزة نالت إعجاب لجنة التحكيم.



وأبهرت اللاعبات الحضور بروح تنافسية عالية وثبات كبير في الأداء، من خلال عروض قوية عكست حجم الموهبة والجهد المبذول داخل التدريبات، ليؤكدن أحقيتهن بالتتويج بالميداليات الذهبية عن جدارة واستحقاق.



من جانبه، أكد الكابتن طه صلاح أن اللاعبات بذلن مجهودًا كبيرًا خلال فترة الإعداد للبطولة، رغم تزامن المنافسات مع امتحانات نهاية العام الدراسي، مشيرًا إلى أن اللاعبات يتدربن داخل صالة مجهزة بالكامل تضم نخبة من المدربات المتخصصات لتأهيل وصقل المواهب الرياضية.



ويعد جمباز الأيروبيك من الرياضات التي تجمع بين الحركات السريعة والمتواصلة المصاحبة للموسيقى، ويعتمد على إبراز اللياقة البدنية العالية من خلال أداء حركات تتطلب القوة والمرونة والتوازن، دون استخدام أجهزة ثابتة.