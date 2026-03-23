مصرع طفلة تسممًا بوجبة مشويات فاسدة بالشرقية.. النيابة تفحص المطعم

كتب : ياسمين عزت

06:16 م 23/03/2026

تسمم غذائي - ارشيفية

تباشر النيابة العامة بمركز الإبراهيمية في محافظة الشرقية، التحقيق في واقعة وفاة طفلة تبلغ من العمر عامين، وذلك بعد إصابتها بحالة إعياء شديدة يُشتبه في كونها نتيجة تسمم غذائي بسبب تناول وجبة مشويات فاسدة.

كانت أجهزة مديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة الإبراهيمية، يفيد بوصول الطفلة "حنين أ.ع" إلى مستشفى الإبراهيمية المركزي، وهي تعاني من ضيق في التنفس وحالة إعياء شديد، قبل أن تتوفى بعد 4 أيام من احتجازها داخل المستشفى.

وكشفت التحريات الأولية أن الطفلة تناولت وجبة مشويات تم شراؤها من أحد المطاعم بمدينة الإبراهيمية، حيث أعدت الوجبة قبل يوم من تناولها، ما يرجح تعرضها لحالة تسمم غذائي بسبب طعام فاسد.

تم التحفظ على الجثمان بثلاجة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت نقل الجثمان إلى مشرحة الأحرار لإجراء الصفة التشريحية، لبيان السبب الحقيقي للوفاة.

كما قررت النيابة استدعاء صاحب المطعم محل الواقعة، وتشكيل لجنة من الإدارة الصحية بالإبراهيمية لفحص الأغذية داخل المطعم، والتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وفاة طفلة الشرقية تسمم غذائي مشويات فاسدة الإبراهيمية أخبار الحوادث اليوم النيابة العامة فحص مطعم سلامة الغذاء وفاة طفل بسبب الطعام

