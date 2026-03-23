تواصل محافظة أسوان تنفيذ حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، سواء بالبناء أو الزراعة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى المشددة للحفاظ على حق الشعب فى أراضيه، ووفقاً للمتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض.

وكلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، باستكمال سلسلة الضربات المتتالية الحاسمة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 28، بالتنسيق الكامل مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عبد الله جلال، حيث أسفرت الجهود عن إزالة 50 حالة تعدى بمساحة 14 ألف و600 م2 بمنطقة خلف المسلة، من بينها 38 حالة تم تنفيذ الإزالة الفورية لها، و 12 حالة تم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية.

وشملت الإجراءات التي تم اتخاذها قطع المرافق من الكهرباء والمياه عن حالات التعدى ، والتحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة فى أعمال البناء المخالف ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحويلهم إلى النيابة العسكرية.

وقاد الحملة المكبرة الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، واللواء محمد ممدوح مساعد مدير أمن أسوان ، والعميد أحمد صلاح الدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، بمشاركة نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء ، مدعومين بالمعدات الثقيلة والكوادر الفنية اللازمة

ومن جانبه أكد محافظ أسوان، أن الدولة عازمة بكل حسم فى مواجهة كافة أشكال التعدى على أراضيها ، ولن نسمح بأى محاولات للتعدى على أراضى أملاك الدولة.

وشدد المهندس عمرو لاشين على استمرار تنفيذ الإزالات الفورية لأي مخالفات يتم رصدها، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين بما يحقق الانضباط ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.