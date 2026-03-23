شهدت محافظة سوهاج حفلًا بهيجًا ومميزًا لتكريم 1450 من حفظة القرآن الكريم ضمن فعاليات مسابقة قرية التلاوة التي أقيمت بشطورة التابعة لمركز ومدينة طهطا شمالي المحافظة، وسط حضور جماهيري كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة.

وجاء الحفل بحضور النائب علاء سليمان الحديوي عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة (طما وطهطا وجهينة)، ولفيف من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، إلى جانب الآلاف من الأهالي الذين حرصوا على المشاركة في هذا الحفل القرآني الكبير.

بدأت فعاليات الاحتفالية بتلاوة قرآنية مؤثرة للشيخ محمد أبو العلا، نجم دولة التلاوة وابن قرية العتامنة التابعة لمركز ومدينة طما، حيث أضفى بصوته المميز أجواء روحانية على الحفل ونال إعجاب الحضور.

وتنوعت الجوائز المقدمة في المسابقة بين رحلات عمرة ومبالغ مالية قيمة، حيث أهدى النائب علاء سليمان الحديوي رحلتين عمرة للمتسابقين المشاركين في المسابقة، التي شهدت مشاركة واسعة من مختلف مراكز ومدن محافظة سوهاج.

وتضمنت الاحتفالية عددًا من الفقرات الاستعراضية والكلمات التي قدمها المتسابقين، والتي لاقت قبولًا واسعًا وإشادة كبيرة من الحضور، لما عكسته من مستوى متميز في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، مؤكدين أهمية دعم مثل هذه المسابقات التي تسهم في نشر القيم الدينية وتشجيع النشء على حفظ كتاب الله.

واختُتم الحفل وسط أجواء من الفرحة والتكريم، مع تأكيد الحضور على استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات القرآنية التي تعزز روح التنافس الشريف بين الشباب وتدعم حفظة القرآن الكريم في مختلف قرى ومراكز سوهاج.