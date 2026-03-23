أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد المنطقة المحيطة بخزان غرب مدينة أسيوط، وذلك لبحث آليات تطوير وتوسعة منطقة الدوران الممتدة على شارع الجيش بجوار نفق مشاة الزهراء المؤدي إلى كوبري فيصل. تأتي هذه الجهود في إطار خطة المحافظة لتحسين السيولة المرورية والتعامل مع أكثر النقاط ازدحامًا داخل المدينة.

وتأتي الجولة تنفيذًا لتوجيهات اللجنة المختصة بتطوير الميادين والمحاور الحيوية، حيث اطلع المحافظ على الوضع الحالي للمنطقة، وناقش المقترحات الفنية التي تستهدف تعزيز كفاءة الطريق وتحقيق انسيابية أكبر لحركة المركبات.

اتفاق على استقطاع جزء من سور الخزان

وخلال جولته، تم الاتفاق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي على استقطاع مساحة محدودة من سور خزان غرب أسيوط وضمها إلى حرم الطريق، بما يسمح بتوسعة الحارة المرورية واستيعاب الزيادة المستمرة في أعداد السيارات، خاصة خلال فترات الذروة.

أهمية المنطقة كمحور مروري

وأكد المحافظ أن الموقع يمثل نقطة مرورية محورية نظرًا لكونه ملتقى عدة اتجاهات رئيسية، أبرزها مناطق سيتي وعمر مكرم وامتداد شارع الجيش، ما يجعله عرضة للازدحام المتكرر. وشدد على أن التدخل السريع لتطويره ضرورة ملحّة لضمان انسياب الحركة.

خطة تحسين شبكة الطرق

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير تستهدف القضاء على الاختناقات المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن خطة شاملة تتبناها المحافظة لرفع كفاءة الطرق والميادين بما يتواكب مع النمو السكاني والعمراني المتسارع.

توجيهات بالتنفيذ العاجل وفق المعايير الفنية

وفي ختام جولته، شدد محافظ أسيوط على الإسراع في تنفيذ التوصيات المعتمدة، مع الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والهندسية، بما يضمن تحقيق الانسيابية المرورية المنشودة وتخفيف الأعباء اليومية عن المواطنين.