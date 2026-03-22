أسوان "كاملة العدد".. إقبال كثيف للأهالي والسياح على الحدائق والعائمات في عيد الفطر

كتب : إيهاب عمران

04:58 م 22/03/2026
    مدير الحدائق مع مجموع من الأطفال المحتفلين بعيد الفطر
    توزيع هدايا على الأطفال بحدائق أسوان
    توزيع هدايا على الأطفال فى حدائق أسوان

تواصل الحدائق العامة والمتنزهات بمختلف مراكز ومدن محافظة أسوان استقبال المواطنين والأفواج السياحية لليوم الثالث على التوالي، وسط أجواء احتفالية مبهجة وتجهيزات مكثفة لتوفير متنفس حضاري يليق بأهالي وزائري عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

خطة التطوير لمسة جمالية تسبق العيد

من جانبه، أكد المهندس محمد حسن، مدير إدارة الحدائق بأسوان، أن الإدارة انتهت من خطة تطوير وتجميل شاملة للمساحات الخضراء قبل انطلاق العيد، شملت زيادة المسطحات وزراعة شتلات جديدة، وتهذيب الأشجار، بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة الري، مما ساهم في إظهار الحدائق بمظهر جمالي لائق يجذب الزوار.

مبادرة لتوزيع الهدايا على الأطفال

وأضاف "حسن" أنه بتوجيهات مباشرة من محافظ أسوان، أطلقت الإدارة مبادرة ميدانية لتوزيع الهدايا والبالونات والألعاب على الأطفال داخل الحدائق، بهدف إدخال البهجة والسرور على الأسر الأسوانية وتعزيز الأجواء الاحتفالية في كافة المتنزهات.

حملات مكثفة على العائمات والمراسي

وفي سياق متصل، كثفت اللجان المختصة حملاتها الميدانية للمرور على المراسي والعائمات النيلية بمختلف أنواعها، حيث تم مراجعة التراخيص والتأكد من السلامة الإنشائية، مع التشديد الصارم على منع أي "تحميل زائد" للركاب، لضمان سلامة المواطنين وتقديم خدمات سياحية آمنة ومنضبطة خلال الرحلات النيلية.

محافظة أسوان الحدائق والمتنزهات المحتفلين بعيد الفطر توزيع هدايا على الأطفال

