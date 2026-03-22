شهدت مدن غرب كفر الشيخ المطلة على نهر النيل فرع رشيد، اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، إقبالا كثيفًا من الأهالي على الحدائق، والمنتزهات الكائنة بها للاستمتاع والتنزه بثالث أيام العيد، وذلك بعد التحسن النسبي في حالة الطقس.

وتنوعت لحظات استمتاع المواطنين بالتنزه في ثالث أيام عيد الفطر ما بين الإقبال على الرحلات النيلية في مدن دسوق، وفوه، ومطوبس، من خلال استقلال القوارب النيلية الثابتة، والمتحركة، والشراعية المخصصة للتنزه، والإقبال على ملاهي الأطفال لتجربة كل لعبة مختلفة عن الأخرى.

كما احتل الأطفال الصدارة في مشهد الاحتفال بتنقلهم بين الألعاب الكهربائية، والمراجيح، وسط حالة من السعادة الغامرة، خاصة مع تنوع الأنشطة الترفيهية داخل الملاهي بينما يحرص أولياء الأمور على إدخال البهجة إلى قلوب أبنائهم، سواء من خلال شراء الألعاب أو المشاركة معهم في بعض الأنشطة.