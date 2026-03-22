شهدت مراكز الشباب بمحافظة بني سويف إقبالًا واسعًا من المواطنين من مختلف الأعمار، خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث تحولت إلى ساحات مفتوحة للاحتفال والتنزه، في أجواء مفعمة بالبهجة والسرور.



وجاء ذلك في إطار تنفيذ مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، بهدف إتاحة مساحات آمنة ومجانية أمام الأسر لقضاء أوقات ممتعة خلال إجازة العيد، وهو ما لاقى تفاعلًا كبيرًا من الأهالي في مختلف القرى والمراكز.

وتنوعت الفعاليات داخل مراكز الشباب، حيث شملت أنشطة رياضية، وعروضًا ترفيهية، وفقرات فنية وثقافية، بالإضافة إلى مسابقات للأطفال وتوزيع الهدايا، ما ساهم في إدخال البهجة على وجوه الحاضرين، خاصة الأطفال.

من جانبه، أكد هشام الجبالي، وكيل وزارة الشباب والرياضة ببني سويف، استمرار فعاليات المبادرة حتى نهاية أيام عيد الفطر، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير يعكس ثقة المواطنين في الدور المجتمعي الذي تقوم به مراكز الشباب.

وأضاف أن المديرية تعمل على تعزيز دور مراكز الشباب كوجهة أساسية للمواطنين، بما يوفر بيئة آمنة ومناسبة لقضاء أوقات ممتعة خلال الإجازات والمناسبات.