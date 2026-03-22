أسيوط تواصل تكثيف الحملات التموينية خلال إجازة العيد -صور

كتب : محمود عجمي

11:06 ص 22/03/2026
    لا تهاون مع المخالفين و321 محضرًا حصيلة حملات مكثفة لضبط الأسواق والمخابز
أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمنشآت التموينية طوال إجازة عيد الفطر المبارك، مشددًا على عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تستغل زيادة الإقبال خلال فترة العيد، وذلك تنفيذًا لخطة الدولة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط التمويني.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين بأسيوط، بالتنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز المختلفة، شنت حملات مكثفة على مستوى المحافظة تنفيذًا لتوجيهاته برفع درجة الاستعداد خلال أيام العيد، بهدف ضمان توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار والتصدي للغش التجاري واحتكار السلع.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات جرت بقيادة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، مع التركيز على الأنشطة التموينية الأكثر تداولًا خلال الإجازة، لضمان حماية المواطنين ومنع أي تلاعب في الأسعار أو جودة السلع.

ضبط سلع فاسدة وتحرير محاضر متنوعة

وكشف اللواء علوان أن الحملات أسفرت عن تحرير 321 محضرًا تموينيًا شملت مخالفات في الأسواق والمخابز. وفي قطاع الأسواق، تم ضبط كميات من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، من بينها: 54 كجم لحوم دواجن وكبدة ولحوم مفرومة، و16 كجم أسماك مملحة فاسدة، و2 طن سكر حر بدون فواتير.

كما تم ضبط 82 عبوة شحم سيارات منتهية الصلاحية، وتحرير محاضر لمستودعات بوتاجاز لتصرفها في 916 أسطوانة صغيرة بدون وجه حق، بالإضافة إلى محاضر لسائقي "بوتاجاسكو" لتصرفهم في 116 أسطوانة، وسائق آخر تصرف في 30 أسطوانة دون وجه حق.

مخالفات بالمستودعات ومحال البيع

وشملت المخالفات أيضًا تحرير 4 محاضر غلق مستودعات بوتاجاز، و5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين للبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية، بالإضافة إلى 3 محاضر لبيع السجائر بأسعار أعلى من المقررة، و6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار في المحال التجارية والمقاهي والمطاعم.

287 محضرًا في قطاع المخابز

وفيما يتعلق بقطاع المخابز، أوضح المحافظ أنه تم تحرير 287 محضرًا متنوعًا شملت مخالفات نقص وزن، وعدم مطابقة المواصفات، وسوء النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وشدد اللواء محمد علوان، على استمرار الحملات التموينية بشكل يومي ومكثف طوال إجازة العيد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد المخالفين، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب بقوت المواطنين، خاصة في المواسم التي تشهد زيادة في الطلب على السلع.

