يواصل المواطنون توافدهم على مراكز الشباب بمختلف قرى ومراكز محافظة أسيوط لليوم الثالث على التوالي من أيام عيد الفطر المبارك، ضمن فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة.

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار استقبال مراكز الشباب للأهالي خلال ثالث أيام العيد، وسط حضور لافت من الأسر والشباب والأطفال للمشاركة في الأنشطة الرياضية والترفيهية التي توفرها المراكز في أجواء احتفالية مبهجة.

تعظيم دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية

وأوضح المحافظ أن فتح مراكز الشباب طوال أيام العيد يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتعزيز دور تلك المراكز كمؤسسات خدمية مفتوحة أمام المواطنين، تقدم برامج متنوعة تلائم مختلف الفئات العمرية وتدعم المشاركة المجتمعية.

فعاليات متنوعة وتفاعل واسع من الأسر

وأشار علوان إلى أن مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" تشهد إقبالًا كبيرًا لما تتضمنه من فعاليات تشمل الألعاب الرياضية، والعروض الترفيهية، والأنشطة الثقافية والفنية، إلى جانب المسابقات وتوزيع الهدايا على الأطفال، ما أسهم في نشر أجواء البهجة داخل القرى والمراكز.

وأضاف المحافظ أن مراكز الشباب تحولت خلال أيام العيد إلى ساحات مفتوحة للاحتفال، حيث حرصت الأسر على الحضور والمشاركة في مختلف الفعاليات، وهو ما يعكس نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية.

رفع درجة الاستعداد وتقديم أفضل الخدمات

وفي السياق ذاته، شدد علوان على أهمية استمرار رفع درجة الجاهزية داخل مراكز الشباب، مع التأكد من تهيئة الملاعب والمنشآت، وتقديم أفضل الخدمات للزوار، فضلًا عن تكثيف البرامج والأنشطة لضمان استمرار الإقبال.

واختتم المحافظ تصريحاته مؤكدًا أن المبادرة مستمرة حتى نهاية أيام عيد الفطر، بما يعزز من حضور مراكز الشباب كوجهة أساسية للمواطنين لقضاء أوقات ممتعة وآمنة خلال الإجازات والمناسبات.