أثارت قصة دنيا فؤاد الجدل على مواقع التواصل خلال الأيام الماضية، والتي بدأت كحالة إنسانية مؤثرة لمريضة سرطان تحظى بتعاطف واسع، خاصة بعد دعم الفنان تامر حسني، ما ساهم في انتشار قصتها وتحولها سريعًا إلى قضية رأي عام، وسط تدفق كبير للتبرعات من المتابعين.

لكن هذا التعاطف لم يستمر طويلًا، إذ ظهرت شكوك وتساؤلات حول حقيقة حالتها، بعد تداول منشورات تشير إلى امتلاكها مقتنيات باهظة، ما أثار الجدل بشأن مصير الأموال التي جمعتها، ودفع البعض للمطالبة بكشف مصادر التبرعات ووجود رقابة واضحة على إنفاقها.

دعم تامر حسني

في الفترة الماضية، شارك الفنان تامر حسني متابعيه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لفتاة تُدعى دنيا فؤاد، ظهرت خلاله وهي تغني أغنيته "طول عمرنا أقوى من الأيام"، في مشهد إنساني حظي بتفاعل واسع.



وأبدى تامر تأثره الشديد، مشيدًا بشجاعة الفتاة وإيمانها في مواجهة المرض، كما أشار إلى أنها بدأت رحلة التعافي، داعيًا الجمهور لدعمها ومساندة كل من يمر بظروف مشابهة.

ولاقت المبادرة تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، حيث انهالت التعليقات الداعمة والدعوات لها بالشفاء.

إلا أن تامر حسني قام لاحقًا بحذف الفيديو من حسابه على موقع "إنستجرام"، بعد القبض على الفتاة مؤخرًا، وتبين أنها كانت تخدعه وتخدع رواد مواقع التواصل.

القبض على البلوجر دنيا فؤاد

تمكنت أجهزة الأمن بالإسماعيلية من ضبط سيدة تدعى دنيا فؤاد إثر تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعت خلاله إصابتها بمرض السرطان واستغلت ذلك في جمع تبرعات مالية من المواطنين.

وتعود التفاصيل إلى تلقي قسم شرطة ثان الإسماعيلية بلاغًا من صحفية تتهم فيه السيدة بالنصب والاحتيال، بعدما حصلت على أموال من متابعين بدعوى العلاج. وبإجراء التحريات، تم ضبط المتهمة التي أقرت بنشر مقاطع لجمع التبرعات دون تقديم أي تقارير طبية تثبت إصابتها، مؤكدة أنها ظنت إصابتها بالمرض نتيجة شعورها بآلام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرضها على النيابة العامة للتحقيق.

