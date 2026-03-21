خيّم الحزن على محافظة الفيوم خلال أيام عيد الفطر المبارك، عقب وقوع حادثي انتحار منفصلين لشابين في مركزي سنورس وإطسا، في وقائع مأساوية حولت فرحة العيد إلى مأتم داخل أسرتيهما، وسط ترجيحات بأن الضغوط النفسية والأزمات المادية كانت وراء الحادثين.

مأساة أرض حماد في سنورس

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد فؤاد، مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بوفاة شخص يُدعى (ع. ط. أ)، 44 عامًا، ويقيم بمنطقة أرض حماد بمدينة سنورس.

وكشفت التحريات، التي أجراها الرائد علي أبو جليل، رئيس مباحث سنورس، بإشراف العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية، أن المتوفى كان يعاني من اضطرابات نفسية مزمنة، وكان يتلقى علاجًا بالمهدئات لفترة طويلة.

وأضافت التحريات أنه، وبسبب شعوره باليأس من تحسن حالته، توجه إلى إحدى الصيدليات البيطرية واشترى «قرص غلال» (سوس القمح)، وتناوله، ما أدى إلى وفاته في الحال.

خسائر مالية تنهي حياة شاب في إطسا

وفي واقعة أخرى، تلقى مدير أمن الفيوم إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بوفاة الشاب (م. م. ف)، 34 عامًا، إثر إصابته بطلق ناري في الرأس.

وأوضحت تحريات المقدم هيثم طلبة، رئيس مباحث مركز إطسا، أن الشاب كان يمر بأزمة نفسية حادة، بعد تعرضه لخسائر مالية كبيرة أثناء تجهيزه «ملعبًا سداسيًا» خاصًا به بإحدى قرى المركز.

وفي لحظة يأس، استخدم «فرد خرطوش» وأطلق عيارًا ناريًا صوب رأسه، ما أدى إلى وفاته على الفور.

تحركات النيابة

جرى تحرير المحاضر اللازمة بالواقعتين، وأُخطرت نيابتا إطسا وسنورس لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الحادثين وأسبابهما.

الدعم النفسي والمواجهة المجتمعية

تعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال عدة خطوط ساخنة لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو أفكار انتحارية، أبرزها:الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة: 08008880700 – 0220816831، والمجلس القومي للصحة النفسية: 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الانتحار من الكبائر، وأنه يُعامل كمرض نفسي يحتاج إلى العلاج، مع التأكيد على عدم التعاطف أو التبرير، مع التشديد على أهمية التوجيه إلى المختصين للتعامل مع هذه الحالات.