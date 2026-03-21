نفذت مديرية الزراعة بالتنسيق مع حي فيصل بالسويس حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرية محمد عبده، إحدى قرى شباب الخريجين.

وقاد الحملة الدكتور محمد علام نائب المحافظ واللواء عارف البركاوي السكرتير العام للمحافظة، في إطار جهود القضاء على التعديات قبل استكمال البناء.

تكليفات المحافظ خلال عيد الفطر

وكان اللواء هاني رشاد محافظ السويس قد كلف مديرية الزراعة ورؤساء حيي فيصل والجناين بالتصدي لأي محاولات تعدٍ على أراضي الدولة خلال عطلة عيد الفطر، ومنع استغلال الإجازة في تنفيذ مخالفات، والحفاظ على حقوق الدولة كاملة.

نتائج الحملة وإجراءات مواجهة المخالفين

أسفرت الحملة، التي شاركت فيها الجهات الأمنية والتنفيذية، عن إزالة تعديات على مساحة 450 مترًا مربعًا بقرية محمد عبده. كما واصلت الحملة جولاتها التفقدية في قرى شباب الخريجين لرصد أي تعديات خلال أيام العيد والتصدي لها فورًا.

ووجه محافظ السويس بمصادرة الأدوات ومواد البناء المستخدمة وتحويل المخالفين لجهات التحقيق، مع استمرار الحملات على أراضي الدولة لمنع أي تجاوزات خلال عطلة عيد الفطر.