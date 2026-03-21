إقبال كبير على حدائق القناطر الخيرية في ثاني أيام العيد رغم التقلبات الجوية- صور

كتب : أسامة علاء الدين

02:34 م 21/03/2026
شهدت حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية توافد أعداد كبيرة من الأسر والشباب من مختلف المحافظات، خلال ثاني أيام عيد الفطر، للاستمتاع بالأجواء الطبيعية والاحتفالية، إلى جانب مشاركة عدد من السائحين الاحتفال وسط تشغيل الأغاني عبر مكبرات الصوت.

وأكد الزوار أن التقلبات الجوية لم تمنعهم من الخروج، مشيرين إلى حرصهم على قضاء أوقات مميزة والتقاط الصور التذكارية ومشاركة الأطفال فرحتهم.

وجهة مفضلة للترفيه

وتصدرت حدائق القناطر الخيرية قائمة الوجهات الترفيهية، لما تتمتع به من مساحات خضراء واسعة وإطلالات مميزة على فرعي نهر النيل، فضلًا عن الألعاب والخدمات المتنوعة التي تجعلها مقصدًا رئيسيًا للزائرين من مختلف المحافظات.

متابعة لحظية وتحذيرات مستمرة

من جانبه، تابع اللواء عبد العظيم سعيد، رئيس مدينة القناطر الخيرية، الموقف أولًا بأول من خلال غرفة عمليات مجلس المدينة، لمتابعة الاحتفالات والتأكد من انتظام الخدمات، مؤكدًا عدم تسجيل أي حالات غرق في نهر النيل، في ظل التنبيهات المستمرة بعدم النزول للمياه حفاظًا على سلامة المواطنين.

تطوير شامل للخدمات

وأشار رئيس المدينة إلى الانتهاء من تطوير عدد من الحدائق، بما يشمل صيانة وتجديد البرجولات والمقاعد الخشبية والمشايات الجانبية وأعمدة الإنارة، وإنشاء بحيرات وشلالات ونافورة راقصة، إلى جانب تركيب بلاط الإنترلوك والبردورات وتجهيز الحمامات وأعمال الدهانات، فضلًا عن تزويد الحدائق بألعاب للأطفال وكافتيريات، وإنشاء جراجات لاستيعاب سيارات الزائرين.

انتشار النظافة وتعزيز الأمن

وفي السياق، كثفت فرق النظافة أعمالها للحفاظ على المظهر الحضاري، مع تعزيز التواجد الأمني لتأمين المحتفلين والتعامل مع أي طوارئ، بما يضمن قضاء المواطنين أوقاتًا آمنة وممتعة خلال احتفالات العيد.

فيديو قد يعجبك



الأب يلحق بصغيريه.. المنوفية تودع 3 ضحايا في حادث اختناق الغاز يوم العيد
كيف تحمي نفسك من الغبار والرياح؟ نصائح طبية لمواجهة العواصف الترابية
"طلعت جدتها".. القصة الكاملة لصورة سيدة وطفلة فاقدة الوعي بالقاهرة
"سفاح التجمع".. الرقابة على المصنفات الفنية تكشف كواليس منع عرض الفيلم
خريطة الأسعار اليوم: استقرار الأرز والفول وارتفاع الذهب
