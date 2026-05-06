افتتح الدكتور أحمد عبد الله زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، يرافقه ميجيل أليمان أورتيجا، سفير جمهورية بيرو لدى مصر، اليوم الأربعاء، معرض "كنوز الحرف اليدوية البيروانية: رحلة عبر التقاليد والإبداع"، والذي يستعرض مواهب الحرفيين في الحفاظ على تنوع التراث البيرواني.

أحمد زايد: المعرض نافذة على روح حضارة عريقة

وأوضح الدكتور أحمد زايد أن الفعالية أكبر من مجرد عرض لمنتجات فنية، بل نافذة على روح حضارة تمتد جذورها عميقًا في التاريخ، مشيرا إلى أن الحرف اليدوية هي الصلة السحرية التي تربط الماضي بالحاضر وتجسد ملامح الشخصية البيروانية بإبداعها وأصالتها.

سفير بيرو: مصر وبيرو وريثتان لأقدم الحضارات

من جانبه، أكد السفير ميجيل أليمان أورتيجا، سفير جمهورية بيرو أنه رغم البعد الجغرافي، إلا أن مصر وبيرو تشتركان في كونهما وريثتين لاثنتين من أقدم حضارات التاريخ، مشيرًا إلى أن المعرض يمثل فرصة لعرض الثراء الثقافي لبلاده داخل أحد أهم الصروح المعرفية عالميًا.

وأوضح أن المعروضات من نسيج ومنحوتات خشبية وفضية هي حاملةً للذاكرة والهوية ولغةً تعبر عن علاقة الإنسان بالطبيعة.

"ثور بوكارا".. رمز وطني يعبر عن تقاليد مرتفعات الأنديز

وتوقف سفير بيرو عند أحد أبرز رموز الثقافة في بلاده وهو "ثور بوكارا"، موضحًا أن أصله يعود إلى بلدة بوكارا القديمة في مرتفعات الأنديز، حيث ارتبط بتقاليد خزفية وطقسية طويلة، قبل أن يتجاوز نطاقه المحلي ليصبح رمزًا وطنيًا لجمهورية بيرو، مما يعكس ديناميكية الثقافة البيروانية وقدرتها المستمرة على التكيف والتكامل بين التراثي والمعاصر.

تعزيز التبادل الثقافي والحوار المستمر بين الشعبين

أكد سفير بيرو ومدير مكتبة الإسكندرية أن إقامة المعرض تمثل ركيزة أساسية في تعزيز التبادل الثقافي وخلق مساحة من التقارب بين شعبين يجمعهما تاريخ ممتد في حماية التراث الإنساني، معتبرين أن تلك الفعاليات تخلق مساحة لحوار مستمر تستخدم فيه الثقافة كأداة لتعميق الفهم المتبادل بين الحضارتين العريقتين.