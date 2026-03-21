أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن غرفة العمليات المركزية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام يواصلان العمل على مدار الساعة لليوم الثاني على التوالي خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لضمان الاستجابة الفورية للبلاغات والشكاوى الواردة من المواطنين في مختلف المراكز والقرى.

تنسيق كامل بين الغرف الفرعية والوحدات المحلية

وأوضح المحافظ أن منظومة العمل بغرفة العمليات تسير بكفاءة عالية من خلال الربط المباشر مع الغرف الفرعية والوحدات المحلية، ما يتيح سرعة التعامل مع المواقف الطارئة واحتوائها فور حدوثها دون التأثير على الخدمات العامة بالمحافظة.

متابعة ميدانية مكثفة للقطاعات الخدمية

وأشار المحافظ إلى استمرار المتابعة الميدانية التي ينفذها رؤساء المراكز والقيادات التنفيذية للتأكد من انتظام العمل في القطاعات الخدمية كافة، خصوصًا منظومة النظافة ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء خلال أيام العيد.

استعدادات قصوى لخدمة المواطنين

وأضاف محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية تواصل رفع درجة الاستعداد والتأهب الكامل، مع استمرار تلقي البلاغات على مدار اليوم والتعامل معها فورًا، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير سبل الراحة للمواطنين وضمان انتظام الخدمات طوال إجازة عيد الفطر المبارك.