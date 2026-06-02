أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن المجمعات الطبية التابعة للهيئة في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل نجحت في تقديم أكثر من 15.5 مليون خدمة طبية وعلاجية حتى الآن، مؤكدًا أن ذلك يعكس تطورًا كبيرًا في مستوى الخدمات الصحية المقدمة داخل هذه المنشآت.

الرعاية الصحية تمتلك 5 مجمعات طبية متطورة

وأوضح السبكي أن الهيئة تمتلك حاليًا 5 مجمعات طبية كبرى موزعة على محافظات بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، والسويس، ضمن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أنه جارٍ الانتهاء من تطوير مستشفى التأمين الصحي بأسوان لتحويله إلى «مجمع أسوان الطبي»، ليصبح المجمع السادس ضمن منظومة الهيئة.

وأضاف أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لإنشاء وتطوير وتجهيز هذه المجمعات تجاوز 8 مليارات جنيه، شملت البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية، إلى جانب تطبيق أحدث النظم التكنولوجية والرقمية، بما يواكب المعايير العالمية في تقديم الخدمة الصحية.

وكشف رئيس الهيئة عن توزيع الخدمات الطبية المقدمة داخل المجمعات، حيث قدم مجمع الإسماعيلية الطبي نحو 7 ملايين خدمة طبية وعلاجية، فيما قدم مجمع الشفاء الطبي ببورسعيد أكثر من 4 ملايين خدمة، وسجل مجمع السويس الطبي 2.8 مليون خدمة، بينما بلغ عدد الخدمات في مجمع الأقصر الطبي الدولي 1.5 مليون خدمة، إضافة إلى نحو نصف مليون خدمة داخل مجمع الفيروز الطبي بجنوب سيناء.

أكثر من 8 مليارات جنيه استثمارات لإنشاء وتطوير وتجهيز المجمعات الطبية

خدمات المجمعات الطبية

وأشار إلى أن المجمعات الطبية تقدم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل الطوارئ والاستقبال، والرعايات المركزة، والعمليات الجراحية الدقيقة والمتقدمة، وجراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب والأوعية الدموية، إضافة إلى القسطرة القلبية والمخية، والمناظير، وزراعة الأعضاء، وعلاج الأورام والحروق والتجميل، فضلًا عن خدمات الأشعة والمعامل والتشخيص المتقدم.

وأكد السبكي أن هذه المنشآت تمثل نموذجًا متطورًا للرعاية الصحية الذكية داخل مصر، موضحًا أنها تعتمد على أحدث التقنيات الطبية وأنظمة التشغيل الحديثة، بما يضمن تقديم خدمة صحية متكاملة وذات جودة عالية.

مجمع الإسماعيلية الطبي

ولفت إلى أن المجمعات الطبية حققت عددًا من الإنجازات النوعية، من بينها حصول مجمع الإسماعيلية الطبي على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة الرعاية الصحية (JCI)، واعتماد وحدة السكتة الدماغية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (WSO)، إلى جانب حصول عدد من المعامل والمنشآت على اعتماد الجودة ISO، فضلًا عن اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) المعترف به دوليًا من منظمة ISQua.

واختتم رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية بالتأكيد على أن هذه المجمعات تمثل أحد أعمدة منظومة التأمين الصحي الشامل، وتسهم في ترسيخ نموذج صحي حديث ومستدام قادر على تلبية احتياجات المواطنين وفق أعلى معايير الجودة العالمية.