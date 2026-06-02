اصطدام عربة ربع نقل بقطار أثناء عبور مزلقان مغلق

كتب : محمد نصار

11:37 ص 02/06/2026

صطدام عربة ربع نقل بقطار ارشيفية

شجبت وزارة النقل واقعة محاولة عربة ربع نقل اقتحام مزلقان ميت حلفا بمحافظة القليوبية أثناء غلقه، ما أدى إلى اصطدام الجزء الأمامي من العربة بأحد القطارات العابرة للمزلقان، وتعريض حياة السائق لخطر الموت، فضلًا عن التسبب في تلفيات بمهمات السكة الحديد المملوكة للدولة.

اقتحام عربة ربع نقل مزلقان ميت حلفا المغلق

وأكدت الوزارة، في بيان إعلامي، أن الحادث وقع نتيجة عدم التزام سائق العربة بالتعليمات المنظمة لعبور المزلقانات، مشيرة إلى أن مثل هذه السلوكيات السلبية وغير المسؤولة تعرض حياة المواطنين للخطر، وتؤدي إلى خسائر مادية وتعطيل حركة القطارات.

وأوضحت الوزارة أنها نفذت حملات إعلامية وتوعوية متكررة عبر مختلف وسائل الإعلام للتحذير من خطورة اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقها، لما يترتب على ذلك من مخاطر جسيمة قد تصل إلى إزهاق الأرواح وإلحاق أضرار بمرافق السكك الحديدية.

وأضافت أن السائق سيتحمل الغرامات المالية المقررة مقابل ما لحق بمهمات السكة الحديد من تلفيات، مؤكدة استمرار جهودها في رفع الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة عند عبور المزلقانات.

وجددت وزارة النقل مناشدتها للمواطنين بضرورة توخي الحذر والالتزام بتعليمات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعدم عبور المزلقانات إلا بعد مرور القطارات وإعادة فتحها رسميًا، مع الامتناع عن اقتحامها أو مخالفة الاتجاهات المحددة، حفاظًا على الأرواح وضمان انتظام حركة القطارات وسلامة مرفق السكك الحديدية.

النقل سكك حديد مصر مزلقانات السكة الحديد

