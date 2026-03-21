الأب يلحق بصغيريه.. قرار عاجل من النيابة بشأن اختناق أسرة يوم العيد

كتب : أحمد الباهي

12:03 م 21/03/2026

الأب المتوفى

قررت النيابة العامة المصرية إحالة جثامين ضحايا واقعة الاختناق بقرية سرسنا إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، لعرضها على الطب الشرعي، وذلك عقب الإعلان عن وفاة الأب متأثرًا بحالته الصحية جراء الحادث.

نقل الجثامين للطب الشرعي

شمل القرار نقل جثامين الأب وطفليه، تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي وبيان الأسباب الدقيقة للوفاة، قبل إصدار تصاريح الدفن.

انتظار الأسرة داخل المستشفى

انتقلت أسرة المتوفين إلى المستشفى، في انتظار انتهاء إجراءات العرض على الطب الشرعي، واستخراج تصاريح الدفن اللازمة لتشييع الجثامين.

ترقب في القرية لموعد الجنازة

يترقب أهالي القرية تحديد موعد الدفن، لتشييع الجثامين الثلاثة في جنازة واحدة، وسط حالة من الحزن الشديد التي خيمت على الجميع عقب الواقعة المأساوية.

خلفية الحادث

شهدت الواقعة مصرع طفلين وإصابة والديهما بحالة اختناق داخل منزلهم، بداعي تسرب الغاز، قبل أن تتدهور حالة الأب ويفارق الحياة لاحقًا، في حادث أثار صدمة واسعة بين الأهالي.

