أعلنت فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، عن الانتهاء من أعمال إصلاح عطل بالوحدة رقم 1 بمحطة الرفع الواطي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بمتابعة الموقف التشغيلي لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي خلال أيام عيد الفطر المبارك، وضمان سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة بما يحقق استقرار الخدمة المقدمة للمواطنين.

الدفع بعدد من الفنيين

وقال المهندس محمد البسيوني، مدير عام محطات جنوب سيناء، إنه جرى الدفع بعدد من الفنيين فور تلقي إخطارًا بوجود عطل مفاجئ في المحطة، والعمل على قدم وساق لإصلاح العطل وعودة ضخ المياه مرة أخرى.

إصلاح العطل وإعادة تشغيل محطة الرفع

وأكد مدير المحطات في تصريح اليوم، أن الفريق الفني نجح في إصلاح العطل وإعادة تشغيل محطة الرفع بكامل طاقتها التشغيلية، بما يضمن عودة الخدمة إلى معدلاتها الطبيعية واستقرارها بصورة منتظمة، إضافة إلى استمرار التشغيل لكافة محطات المياه بمختلف مدن المحافظة.

متابعة دورية للمحطة

وأوضح أن الفريق الفني يقوم حاليًا بالمتابعة الميدانية للمحطة على مدار الساعة، للتعامل الفوري مع أي طوارئ، وذلك في إطار الحرص على سلامة المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وكانت قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مواقع الشركة، لمجابهة أية مشكلات قد تطرأ بالشبكات أو المحطات مياه شرب وصرف صحي خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وقامت بتوفير أطقم التشغيل والصيانة للتدخل السريع في حال حدوث أي أعطال، و تشكيل غرف طوارئ بجميع الفروع للتنسيق والمتابعة الفورية مع غرفة العمليات الرئيسية، ورصد كافة الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن، خاصة ما يتعلق بضعف المياه أو الطفوحات أو جودة المياه، مع سرعة الاستجابة والتعامل الفوري معها.