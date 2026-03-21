ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، لقبض على طالبين جامعيين ، لاتهامهما بحيازة مبالغ مالية مزورة ومحاولة ترويجها داخل أحد المحال التجارية بشرق المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا ، يفيد بورود بلاغ من مالك محل تجاري بنطاق المنتزه شرق المدينة، بتواجد شخصين حاولا شراء مواد غذائية بأموال مقلدة.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، حيث تم التحفظ على المتهمين والاستماع لأقوال المبلغ وتفتيشهما رسميًا.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم الأول يدعى "م.خ" (19 عامًا)، طالب جامعي ويعمل في خدمة التوصيل لدى محل للأجهزة الإلكترونية، والمتهم الثاني يدعى "ع.م" (19 عامًا)، طالب بأحد الأكاديميات.

وتبين أن المتهمين توجها للمحل لشراء مستلزمات، وأثناء الدفع اشتبه المالك في الأوراق المالية، مما دفعه للتحفظ عليهما وإبلاغ السلطات.

المضبوطات والإجراءات القانونية

وضبط بحوزة المتهم الأول مبلغًا قدره 2200 جنيه، عبارة عن 11 ورقة مالية من فئة 200 جنيه مقلدة.

تم تحرير محضرًا بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.