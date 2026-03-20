تفقد محافظ السويس فروع دلتا ماركت بمنطقة الملاحة بحي السويس، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.

وأكد على ضرورة توفير السلع الأساسية بأفضل جودة وبأسعار مقبولة، وضمان وصولها للمستهلكين دون نقص.

تفقد مستودع أسطوانات البوتاجاز

شملت الجولة زيارة مستودع أسطوانات البوتاجاز بمنطقة العبور بحي الأربعين، لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان توافر الأسطوانات المنزلية والتجارية وبيعها بالسعر الرسمي، مع التأكد من سلامة وصلاحية كل أسطوانة حرصًا على سلامة المواطنين.

متابعة عمل المخابز وضمان جودة الخبز

كما تفقد المحافظ مخبز الرحمن لإنتاج الخبز البلدي بشارع أحمد عرابي بحي الأربعين، للتأكد من انتظام عمل المخابز خلال إجازة العيد، وضمان جودة ووزن الخبز طبقًا للجدول المحدد لتشغيل المخابز في هذه الفترة.

ووجه المحافظ مدير التموين بضرورة المرور اليومي على المخابز بالتنسيق مع شعبة المخابز بالغرفة التجارية.

المشاركة الرسمية خلال الجولة

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد علام، نائب المحافظ، واللواء عارف البركاوي، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد خيري، رئيس حي الأربعين، والمحاسب أحمد علي، مدير مديرية التموين.