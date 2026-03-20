محافظ السويس يتفقد الأسواق للوقوف على الأسعار خلال عيد الفطر (صور)

كتب : حسام الدين أحمد

08:39 م 20/03/2026
    مدير التموين يعرض السعر وصلاحية المنتج على المحافظ
    محافظ السويس يستمع للمواطنين امام المخبز
    محافظ السوي يتأكد من وزن الخبز البلدي
    محافظ السويس يتفقد اسطوانات البوتاجاز
    المحافظ يتفقد مستودع الأنابيب بالاربعين
    محافظ السيوس يتابع تتوافر السلع في منفذ دلتا ماركت
    المحافظ يتابع عمل مستودع الاانابيب بحي الاربعين
    المحافظ يتابع توفر السلع في منفذ للسلع الغذائية
    المحافظ يتفقد حصة الدقيق بالمخبز

تفقد محافظ السويس فروع دلتا ماركت بمنطقة الملاحة بحي السويس، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.

وأكد على ضرورة توفير السلع الأساسية بأفضل جودة وبأسعار مقبولة، وضمان وصولها للمستهلكين دون نقص.

تفقد مستودع أسطوانات البوتاجاز

شملت الجولة زيارة مستودع أسطوانات البوتاجاز بمنطقة العبور بحي الأربعين، لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان توافر الأسطوانات المنزلية والتجارية وبيعها بالسعر الرسمي، مع التأكد من سلامة وصلاحية كل أسطوانة حرصًا على سلامة المواطنين.

متابعة عمل المخابز وضمان جودة الخبز

كما تفقد المحافظ مخبز الرحمن لإنتاج الخبز البلدي بشارع أحمد عرابي بحي الأربعين، للتأكد من انتظام عمل المخابز خلال إجازة العيد، وضمان جودة ووزن الخبز طبقًا للجدول المحدد لتشغيل المخابز في هذه الفترة.

ووجه المحافظ مدير التموين بضرورة المرور اليومي على المخابز بالتنسيق مع شعبة المخابز بالغرفة التجارية.

المشاركة الرسمية خلال الجولة

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد علام، نائب المحافظ، واللواء عارف البركاوي، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد خيري، رئيس حي الأربعين، والمحاسب أحمد علي، مدير مديرية التموين.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حزب الله يرد على اتهامات إماراتية بتأسيس شبكة إرهابية
شئون عربية و دولية

حزب الله يرد على اتهامات إماراتية بتأسيس شبكة إرهابية
"تلاحظها وأنت نايم".. علامات تكشف ارتفاع مستويات السكر في الدم
نصائح طبية

"تلاحظها وأنت نايم".. علامات تكشف ارتفاع مستويات السكر في الدم
"ضرب دماغه في الحيطة".. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سائق الميكروباص وضابط
حوادث وقضايا

"ضرب دماغه في الحيطة".. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سائق الميكروباص وضابط
الناتو يسحب قواته من العراق ويعيدها إلى أوروبا
شئون عربية و دولية

الناتو يسحب قواته من العراق ويعيدها إلى أوروبا
خامنئي: هجمات تركيا وعمان "راية مزيفة".. ورسائل للجوار والداخل
شئون عربية و دولية

خامنئي: هجمات تركيا وعمان "راية مزيفة".. ورسائل للجوار والداخل

