استقبلت الهيئات الشبابية والرياضة بجنوب سيناء، الرواد من الشباب والأطفال بالهدايا والبالونات احتفالًا بأول أيام عيد الفطر المبارك، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء بتعزيز دورها كمراكز خدمة مجتمعية مفتوحة بالمجان لإسعاد الأسرة المصرية خلال إجازة العيد.

مراكز الشباب الوجهة الأولى للمواطنين

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن مراكز الشباب بجنوب سيناء ستظل الوجهة الأولى للمواطنين لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية في أجواء آمنة ومنظمة، وذلك في ظل تطوير البرامج المقدمة هذا العام بما يتناسب مع حجم الإقبال الجماهيري المتزايد عام بعد عام.

برامج ترفيهية وثقافية

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه جرى وضع برامج ترفيهية للمواطنين خلال أجازة العيد، وتتضمن تنفيذ دورات رياضية، ومسابقات ترفيهية وثقافية للأطفال والشباب، وعروض فنية وأنشطة تفاعلية، إضافة إلى إطلاق مبادرات مجتمعية تستهدف نشر الثقافة الرياضية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أنه جرى تشكيل مجموعات شبابية تجوب أماكن تجمعات المواطنين، لتقديم الحلوى للأطفال.

رفع درجة الاستعداد

وأشار إلى أنه جرى التأكيد على برفع درجة الاستعداد داخل المنشآت الشبابية والرياضية، ويجري متابعة الأنشطة بكافة المدن من داخل غرفة العمليات المركزية، تنفيذًا لتوجيهات جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، واللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، باستقبال المواطنين وتفعيل الأنشطة على أكمل وجه بكافة الهيئات الشبابية والرياضية.