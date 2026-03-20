أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، زيارة تفقدية لمقر "مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنات" بمدينة قليوب، لتقديم التهنئة للفتيات بمناسبة عيد الفطر المبارك ومشاركتهن الأجواء الاحتفالية، مؤكداً أن العيد لا يكتمل إلا برؤية الابتسامة على وجوههن، حيث يمثلن جزءاً أصيلاً من نسيج المجتمع.

توزيع الهدايا ومتابعة المواهب

وخلال الزيارة، حرص المحافظ على الجلوس مع الفتيات في حوار ودّي، وقام بتوزيع الهدايا والألعاب و"العيدية" عليهن، مما أشاع جوًا من الفرح والسرور في أرجاء المؤسسة. كما استمع إلى عدد من الفقرات الفنية والمواهب التي قدمتها الفتيات، والتي أظهرت طاقات إبداعية متميزة، مشيداً بمستوى الأداء والثقة التي تتمتع بها الفتيات.

نصائح للمستقبل ودعم مستمر

وفي حديث ودي اتسم بالمصارحة، سأل المحافظ الفتيات عن أمنياتهن وطموحاتهن المستقبلية، موجهاً لهن نصيحة بالاهتمام بالدراسة والتحصيل العلمي باعتباره السلاح الأقوى لبناء مستقبلهن وتحقيق ذواتهن، مؤكداً أن مكتبه سيظل مفتوحاً لتلبية أي مطالب ومتابعة أحوالهن بشكل مباشر.

توجيهات لدعم المؤسسة على مدار العام

وأصدر المحافظ توجيهات لموظفي مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية بتوفير كافة أشكال الدعم والرعاية للمؤسسة، وضمان تلبية الاحتياجات المعيشية والترفيهية والتعليمية للفتيات على مدار العام، مشدداً على اهتمام الدولة بدور الرعاية لضمان تنشئة جيل صالح وقادر على العطاء.

ختام الزيارة وأجواء الفرح

واختتم المحافظ زيارته بالتقاط الصور التذكارية مع الفتيات، وسط أجواء ملأتها السعادة والبهجة، تاركاً خلفه ذكرى طيبة تعزز روح التكافل الاجتماعي في أيام العيد المباركة.

مرافقة القيادات

ورافق المحافظ في الجولة كل من: الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام، الأستاذة أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، واللواء وائل طاهر رئيس مدينة قليوب.