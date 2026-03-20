أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن نحو 550 ألف شخص أدوا شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، صباح اليوم الجمعة، داخل الهيئات الشبابية والرياضية والساحات المحيطة بها في مختلف أنحاء محافظة الإسكندرية، وسط أجواء احتفالية وتأمين مكثف لضمان سلامة المواطنين.

توافد كثيف وجاهزية مراكز الشباب

وشهدت مراكز الشباب والساحات الرياضية توافدًا كثيفًا من المصلين بمختلف الفئات العمرية منذ الساعات الأولى للفجر.

وتابعت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، فتح كافة المقرات وتجهيزها بكافة الإمكانات اللوجستية اللازمة، تنسيقًا مع الجهات المعنية لتوفير مساحات كافية وآمنة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المواطنين.

لجان متابعة ميدانية بجميع الفروع

ووجهت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، بتشكيل لجان عمل بجميع الإدارات الفرعية برئاسة مديري الفروع، للوقوف على المستجدات والتعامل فوريًا مع أي تحديات ميدانية.

وأكدت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن المديرية تحرص على المتابعة مستمرًا لضمان انتظام العمل وتقديم الخدمات على الوجه الأمثل، لافتة إلى أن هذه اللجان تعمل على مدار الساعة لرصد الأوضاع أولًا بأول.

الدور المجتمعي للهيئات الرياضية

وأوضحت الشريف أن مراكز الشباب في الإسكندرية أصبحت وجهة أساسية للأسرة المصرية خلال الأعياد والمناسبات، بما يعكس الدور المجتمعي الذي تضطلع به تلك الهيئات في خدمة أبناء المحافظة.

وأشارت إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لفتح المنشآت أمام الجمهور وتفعيل الفعاليات المصاحبة في أجواء آمنة تعزز من التواصل الاجتماعي بين المواطنين.