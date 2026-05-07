لقي شاب مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة على أحد الطرق الفرعية بمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع تصادم بين دراجة بخارية وسيارة على الطريق الرابط بين قريتي منشأة أبو مليح وبدهل بدائرة مركز سمسطا.

على الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، إذ تبين من المعاينة والفحص أن الحادث أسفر عن مصرع قائد الدراجة البخارية، يدعى "ح. ع"، 19 عامًا، متأثرًا بإصاباته الناتجة عن التصادم.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.