إعلان

مصرع شاب إثر تصادم دراجة بخارية بسيارة في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

01:49 ص 07/05/2026

سيارة اسعاف ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي شاب مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة على أحد الطرق الفرعية بمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع تصادم بين دراجة بخارية وسيارة على الطريق الرابط بين قريتي منشأة أبو مليح وبدهل بدائرة مركز سمسطا.

على الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، إذ تبين من المعاينة والفحص أن الحادث أسفر عن مصرع قائد الدراجة البخارية، يدعى "ح. ع"، 19 عامًا، متأثرًا بإصاباته الناتجة عن التصادم.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث بني سويف مصرع شاب تصادم دراجة بخارية سمسطا حوادث الطرق أخبار بني سويف اليوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اليوم.. إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال - تفاصيل
أخبار مصر

اليوم.. إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال - تفاصيل
دنيا فؤاد أمام التحقيقات: استغلوا اسمي وجمعوا تبرعات دون علمي
أخبار المحافظات

دنيا فؤاد أمام التحقيقات: استغلوا اسمي وجمعوا تبرعات دون علمي
"إيه اللي حصل في كلية البنات؟".. تساؤلات تثير الجدل على صفحة "التعليم العالي"
جامعات ومعاهد

"إيه اللي حصل في كلية البنات؟".. تساؤلات تثير الجدل على صفحة "التعليم العالي"
بدء التطبيق.. كل ما تريد معرفته عن زيادة أسعار الإنترنت والمحمول (تغطية
اقتصاد

بدء التطبيق.. كل ما تريد معرفته عن زيادة أسعار الإنترنت والمحمول (تغطية
10 صور.. إطلالة ساحرة لـ سارة سلامة في روما
زووم

10 صور.. إطلالة ساحرة لـ سارة سلامة في روما

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بحضور نجوم الفن.. 25 صورة من جنازة الفنان هاني شاكر
كل ما تريد معرفته عن زيادة أسعار الإنترنت والمحمول (تغطية خاصة)
30 ألف وحدة "بدون مقدم".. رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة بشأن شقق الإيجار التمليكي