حرص الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، عقب الانتهاء من أداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، على القيام بجولة تفقدية بكورنيش النيل بمدينة بنها.

وجاءت الجولة لمشاركة المواطنين فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة، وسط أجواء احتفالية مليئة بالفرحة والسعادة.

ورود وهدايا للأطفال

وخلال الجولة، وزع المحافظ الورود والهدايا على الأطفال والشباب، لتبادل التهاني وإدخال البهجة على قلوبهم.

ورسمت هذه اللفتة الإنسانية البسمة على وجوه الحاضرين، خاصة الأطفال الذين تهافتوا للحصول على الهدايا والبالونات الملونة.

مشاركة القيادات التنفيذية

وشارك في الجولة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والمهندسة جيهان مسعود سكرتير عام المحافظة.

ولاقت الجولة ترحيبًا كبيرًا من المواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم بتواجد القيادات بينهم في أول أيام العيد.

إقبال على الكورنيش

وشهد كورنيش النيل بمدينة بنها إقبالًا كثيفًا من الأسر والعائلات التي توافدت للاحتفال منذ الصباح الباكر.

وتحولت المنطقة إلى لوحة تعكس روح المودة والترابط بين أبناء المحافظة في مشهد حضاري مميز.

استمرار الخدمات العامة

وشدد المحافظ على استمرار تواجد فرق النظافة والأجهزة التنفيذية على مدار الساعة بالميادين.

ووجه بضرورة ضمان نظافة المتنزهات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وزوار المحافظة طوال أيام العيد.