3 وفيات و4 مصابين.. صور من قلب انفجار ليلة العيد بدمياط الجديدة

كتب : رامي محمود

04:27 ص 20/03/2026
    تجمع من الأهالي بحيط بسيارات المطافئ في موقع الحادث
    تجمع من الشباب يحاول المساعدة في إنقاذ المصابين
    أحد ضحايا الحريق
    الأهالي في منطقة الحادث
    أحد الأهالي يساعد في رفع أنقاض الحادث
    أحد ضحايا الحادث

رصدت عدسات الكاميرات آثار الدمار البالغ الذي خلفه حادث انفجار أسطوانة غاز "هيليوم" داخل "موريا مول" بمدينة دمياط الجديدة، والذي حول واجهات المحال التجارية إلى حطام في لحظات معدودة.

أظهرت اللقطات الميدانية حجم الخسائر الكبيرة التي لحقت بالمكان، حيث تناثر الحطام في مدخل المدينة نتيجة الموجة الانفجارية العنيفة للأسطوانة التي كانت تُستخدم في ملء بالونات الدعاية.

وعكست المشاهد في محيط الحادث آثار الذعر الذي أصاب مرتادي المول وأهالي المنطقة، خاصةً وأن الانفجار وقع في وقت يشهد إقبالًا كثيفًا منذ مساء أمس الخميس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الموافق أول أيام عيد الفطر.

ووثقت الصور التواجد المكثف لسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية التي سارعت لإخماد الحريق الناتج عن الانفجار، إلى جانب فرض الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا حول المنطقة المتضررة لتأمينها وبدء التحقيقات بعد إلقاء القبض على مالك المحل المتورط.

وكان الحادث المفجع قد أسفر عن مصرع 3 مواطنين وإصابة 4 آخرين، جرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى الأزهر والمستشفيات القريبة، وسط جهود مكثفة من الجهات المختصة لبيان ملابسات الواقعة والوقوف على أسبابها.

صور انفجار دمياط الجديدة صور موريا مول ضحايا انفجار أسطوانة غاز حريق دمياط الجديدة الحماية المدنية بدمياط حوادث دمياط اليوم

