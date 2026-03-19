إعلان

الأم المثالية بالبحيرة.. رحلة صبر صنعت طبيبًا ومهندسًا رغم فقدان البصر

كتب : أحمد نصرة

02:19 م 19/03/2026
    الأم المثالية بالبحيرة وأسرتها
    الأم المثالية بالبحيرة
    الأم المثالية بالبحيرة وسط زوجها وابنيها
    الأم المثالية بالبحيرة 1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جسدت الأم المثالية بمحافظة البحيرة نموذجًا ملهمًا للصبر والإرادة، بعدما واجهت تحديات قاسية منذ الصغر، واستطاعت رغم فقدان بصرها أن تواصل رسالتها في تربية أبنائها حتى حققوا نجاحهم العلمي.

الأم المثالية بالبحيرة.. بداية صعبة ومسؤولية مبكرة


ولدت الأم المثالية بالبحيرة، نجاة أحمد صفوان، بقرية قراقص التابعة لمركز دمنهور، وعاشت تجربة صعبة في طفولتها بعد وفاة والدها، ما جعلها تتحمل مسؤولية أسرتها في سن مبكرة، وتساند والدتها في تربية شقيقاتها.

فقدان البصر لم يمنعها من استكمال الطريق


ورغم تلك الظروف، تمسكت بحقها في التعليم، حتى حصلت على دبلوم التجارة، إيمانًا منها بأن العلم هو الطريق الأفضل لمواجهة تحديات الحياة.

التعليم سلاح الأم في مواجهة الحياة


وعانت الأم المثالية بالبحيرة من مرض "العشاء الليلي"، الذي أدى إلى ضعف تدريجي في الإبصار، وخضعت لرحلة علاج طويلة قبل أن تفقد بصرها بالكامل منذ أكثر من 20 عامًا.

دعم مستمر حتى تحقيق التفوق


ورغم فقدانها البصر، لم تتخلَّ عن دورها، حيث حرصت على متابعة تعليم أبنائها، ووفرت لهم سبل التفوق، سواء بمتابعتهم بنفسها أو بالاستعانة بمتخصصين في المواد الدراسية المختلفة.

ويقول نجلها المهندس إسلام أحمد المهدي إن والدته كانت الداعم الأول لهم، وحرصت دائمًا على تعليمهم وتوفير كل ما يساعدهم على النجاح، رغم التحديات التي واجهتها.


طبيب ومهندس.. ثمرة سنوات الصبر


وتُوجت رحلة الأم المثالية بالبحيرة بنجاح أبنائها، حيث أصبح أحدهما مهندسًا، التحق الآخر بكلية الطب، ليكونا ثمرة سنوات من الصبر والعمل.

وأوضح نجلها أن تقدمه لمسابقة الأم المثالية جاء تقديرًا لما قدمته والدته، مؤكدًا أنها تستحق التكريم عن كل ما بذلته من جهد طوال حياتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأم المثالية 2026 البحيرة كفاح أم كفيفة قصة نجاح دمنهور مهندس قصص إنسانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لو صُمت في مصر وسافرت السعودية قبل العيد.. أعيّد ولا أصوم؟".. أمين الفتوى
جنة الصائم

"لو صُمت في مصر وسافرت السعودية قبل العيد.. أعيّد ولا أصوم؟".. أمين الفتوى
الأم المثالية بالبحيرة.. رحلة صبر صنعت طبيبًا ومهندسًا رغم فقدان البصر
أخبار المحافظات

الأم المثالية بالبحيرة.. رحلة صبر صنعت طبيبًا ومهندسًا رغم فقدان البصر
خلال عيد الفطر.. النقل تطلق الأتوبيس الترددي إلى القاهرة الجديدة
أخبار مصر

خلال عيد الفطر.. النقل تطلق الأتوبيس الترددي إلى القاهرة الجديدة
مفاتيح الدعاء| دعاء الهداية
فيديوهات رمضان

مفاتيح الدعاء| دعاء الهداية
توجيهات عاجلة من السعودية للمعتمرين قبل مغادرة المملكة
أخبار وتقارير

توجيهات عاجلة من السعودية للمعتمرين قبل مغادرة المملكة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق حتى الثلاثاء
بالأسماء.. وزيرة التضامن تعلن الأمهات المثاليات للعام 2026
رسمياً.. 3 دول تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك (محدث)
مجدي الجلاد: إسقاط إيران شبه مستحيل وتقديرات واشنطن أخطأت الحساب (فيديو)
رسمياً.. الخميس أول دولة تحتفل بعيد الفطر المبارك
العيد الجمعة.. 12 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)
ضرب بارس وبوشهر.. هل يموت العالم بطيئًا بالاقتصاد أم سريعًا بالنووي؟