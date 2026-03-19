أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مواقع الشركة، لمجابهة أية مشكلات قد تطرأ بالشبكات أو المحطات مياه شرب وصرف صحي جراء تداعيات حالة الطقس، وخلال إجازة عيد الفطر المبارك.

انتظام العمل بالمحطات والروافع والشبكات

وقال المهندس خالد العمري، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب وشمال سيناء، إن العمل منتظم بكافة المحطات والروافع والشبكات على مستوى مناطق العمل، مؤكدًا استمرار التشغيل بنظام الورديات على مدار اليوم، مع الالتزام بخطط التشغيل المعتمدة لضمان استمرارية تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة، إلى جانب استمرار العمل بمراكز شحن العدادات مسبقة الدفع خلال أيام العيد لتلبية احتياجات المواطنين.

تشكيل غرف طوارئ

وأوضح رئيس الشركة في تصريح البوم، أنه جرى تشكيل غرف طوارئ بجميع الفروع والديوان العام تعمل على مدار الساعة، للتنسيق والمتابعة الفورية مع غرفة العمليات الرئيسية، ورصد كافة الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن، خاصة ما يتعلق بضعف المياه أو الطفوحات أو جودة المياه، مع سرعة الاستجابة والتعامل الفوري معها.

تشكيل أطقم للتدخل السريع

وأضاف أن الشركة حرصت على تواجد أطقم التشغيل والصيانة للتدخل السريع في حال حدوث أي أعطال جراء تداعيات الطقس السيئ، إلى جانب تواجد الكيميائيين بمعامل الشركة لمتابعة جودة مياه الشرب وسحب العينات بصفة دورية والتعامل الفوري مع أية شكاوى في هذا الشأن.

مراجعة خطط تشغيل المحطات

وأشار إلى أنه جرى مراجعة خطط تشغيل المحطات لتتناسب مع معدلات الاستهلاك خلال فترة العيد، إضافة إلى تنفيذ أعمال تطهير لشبكات الصرف الصحي لمواجهة أية زيادة في التصرفات، والتأكد من جاهزية كافة المعدات والسيارات والمولدات الكهربائية، للتعامل مع أي طارئ خاصة في حالات انقطاع التيار الكهربائي.

كما أكد على أن الخط الساخن 125 يعمل على مدار 24 ساعة، لتلقي شكاوى المواطنين من أي خط أرضي أو محمول، والتعامل الفوري معها.