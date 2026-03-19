"مشادة تحولت لتعدي داخل المستشفى".. الاعتداء على طبيب جراحة في الباجور والتحفظ على المتهم

كتب : أحمد الباهي

12:39 ص 19/03/2026

تعرض الطبيب "محمود.ق"، طبيب جراحة داخل مستشفى الباجور التخصصي بمحافظة المنوفية، لواقعة تعدٍ أثناء أداء عمله داخل المستشفى، ما أثار حالة من الاستياء بين الطاقم الطبي.

مشادة كلامية تتطور لاعتداء

وتشير التفاصيل إلى حضور أحد المواطنين إلى المستشفى برفقة ابنته للاطمئنان عليها عقب تعرضها لحادث، وخلال تواجده نشبت مشادة كلامية بينه وبين الطبيب، سرعان ما تطورت إلى تعدٍ جسدي داخل مقر العمل.

تدخل الأمن والتحفظ على المتهم

وتدخل أمن المستشفى على الفور، ونجح في السيطرة على الموقف واحتجاز الشخص المتعدي داخل نقطة الشرطة بالمستشفى، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

إحالة الواقعة للنيابة العامة

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة المصرية لمباشرة التحقيقات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وضمان حقوق الطبيب.

وتواصل الجهات المختصة التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها كاملة، وسط تأكيدات باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي اعتداء داخل المنشآت الطبية.

النيابة العامة المنوفية مستشفى الباجور تعدي على طبيب واقعة مستشفى

