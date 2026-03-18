أعلنت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، الانتهاء من تجهيز وفرش 14 ساحة كبرى و331 مسجدًا على مستوى المحافظة، استعدادًا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف لضمان تنظيم الشعائر بصورة مناسبة.

تجهيز الساحات والمساجد لصلاة العيد

وأكدت المحافظ أنه تم تحديد إمام لكل ساحة ومسجد، بما يضمن انتظام أداء صلاة العيد في مختلف المراكز والقرى، مع توزيع المواقع الجغرافية للساحات بما يسهّل وصول المواطنين إليها دون تكدس.

إجراءات النظافة والتعقيم

ووجّهت المحافظ بضرورة الانتهاء من أعمال النظافة الشاملة والتعقيم داخل الساحات والمساجد، للحفاظ على الصحة العامة وتوفير بيئة آمنة للمصلين خلال أداء الشعائر.

خدمات مخصصة للمواطنين

وشملت الاستعدادات توفير وسائل انتقال لنقل المواطنين إلى ساحات الصلاة، إلى جانب تخصيص أماكن مناسبة لصلاة السيدات، بما يراعي احتياجات جميع الفئات.

كما تضمنت الخطة توزيع الهدايا والحلوى على الأطفال في محيط الساحات، لإدخال أجواء من البهجة والفرحة تزامنًا مع الاحتفال بالعيد.

جاهزية غرف العمليات

وشددت المحافظ على رفع درجة الاستعداد داخل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمحافظة، لمتابعة الأوضاع أولًا بأول خلال أيام عيد الفطر، والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين.