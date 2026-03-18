وجهت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، ضربة حاسمة لشبكة إجرامية استغلت براءة الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة بقلب القاهرة. ونجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة في ضبط عناصر التشكيل المتورطين في تعريض حياة الصغار للخطر، وذلك في إطار جهود حماية النشء والتصدي لكافة صور الانتهاكات التي تستهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.



وجاء وفق بيان للوزارة، أن الحملات الأمنية أسفرت عن ضبط 9 متهمين، بينهم رجلان و7 سيدات، وتبين أن لبعضهم معلومات جنائية سابقة. كما عثرت القوات على 14 طفلاً من المعرضين للخطر بصحبة الجناة وقت الضبط، حيث تبين إجبارهم على ممارسة استغلال الأطفال عبر ملاحقة المواطنين وبيع سلع زهيدة أو استجداء الأموال بأسلوب إلحاحي مقابل عائد مالي تحصله الشبكة يوميًا.

حماية الصغار

وكشفت التحريات أن المتهمين اتخذوا من شوارع العاصمة مسرحاً لنشاطهم الآثم، مستغلين تعاطف المارة لجمع أرباح سريعة بطرق غير قانونية عبر استغلال الأطفال في تلك الأنشطة. وعلاوة على ذلك، اتخذت الأجهزة الأمنية إجراءات إنسانية فورية، حيث جرى تسليم الأطفال لذويهم بعد أخذ التعهدات اللازمة، أو إيداع من تعذر الاستدلال على أسرهم في دور رعاية متخصصة لتوفير بيئة آمنة لهم.

ومن جانب آخر، أقر المتهمون بنشاطهم الإجرامي عقب مواجهتهم بالأدلة والتحريات الدقيقة التي رصدت تحركاتهم في الميادين الرئيسية.