مع حلول عيد الفطر المبارك، تبرز محافظة بورسعيد كوجهة مميزة للزوار من مختلف المحافظات. بين طقسها المنعش، شواطئها الصافية، وتنوع أماكنها الترفيهية والثقافية، تقدم المدينة تجربة عيد متكاملة تناسب جميع أفراد الأسرة.

إليك الدليل الكامل لقضاء يوم "روقان" في شوارع وأحياء بورسعيد خلال عطلة العيد:

"المعدية".. رحلة بحرية مجانية بين قارتين



ابدأ المتعة من قلب القناة؛ استقل "المعدية" مجانًا للانتقال بين بورسعيد (أفريقيا) وبورفؤاد (آسيا). استمتع بمداعبة طيور النورس، وشاهد السفن العملاقة عن قرب، ولا تنسَ التقاط "سيلفي" مميز في منتصف المجرى الملاحي.

شواطئ الرمال الذهبية.. متنفس العائلات



من الشاطئ الرئيسي إلى شواطئ بورفؤاد الهادئة، تظل مياه البحر المتوسط الوجهة الأولى للمصيفين، مع مساحات واسعة تمنح الأطفال حرية اللعب والسباحة.

الممشى السياحي.. "سهرة عالمية" على ضفاف القناة



في شارع فلسطين، يمكنك الاستمتاع بنزهة سير على الأقدام مطلة على حركة الملاحة العالمية، وسط باقة من أرقى الكافيهات والمطاعم التي تضفي أجواءً سينمائية على سهرتك.

حي الشرق.. جولة في "أوروبا القديمة"



لعشاق العمارة والتاريخ، يقدم حي الشرق جولة بين المباني الأوروبية الطراز، مع مشاهدة "فنار بورسعيد" أقدم بناء خرساني في العالم، ومبنى هيئة قناة السويس بقبابه الخضراء الشهيرة.

"سوق السمك الجديد".. ملحمة المذاق البورسعيدي



لا يكتمل العيد في بورسعيد بدون وجبة بحرية شهية. سوق السمك الجديد يقدم مطاعم أشهى أنواع الجمبري والكابوريا والأسماك الطازجة، في أجواء احتفالية مميزة.

جنة التسوق.. "البازار" والأسواق الحرة



بورسعيد وجهة مميزة للتسوق؛ من شارع أوجيني إلى سوق البازار التاريخي، يمكنك اقتناء الملابس والعطور والأحذية المستوردة بأسعار منافسة تجعل تجربة التسوق ممتعة وميسورة.

حدائق "الباسلة".. رئة المدينة الخضراء



تمتاز حدائق الباسلة بمساحاتها الخضراء الواسعة ومناطق اللعب الآمنة للأطفال، لتكون مكانًا مثاليًا للعائلات لقضاء أوقات ممتعة بعيد الفطر.

ترفيه الأطفال.. ملاهي ومولات



توفر المولات التجارية الكبرى مناطق ترفيهية مغلقة، إلى جانب مدن الملاهي المتنقلة التي تنتشر خصيصًا في مواسم الأعياد لنشر البهجة في أرجاء المدينة.

جرعة ثقافة.. فنون شعبية ومسرح الطفل



يقدم قصر ثقافة بورسعيد والمسرح الصيفي برامج ثقافية غنية خلال العيد، تشمل عروض فرق الفنون الشعبية ومسرحيات للأطفال، لتكتمل لوحة العيد بلمسة إبداعية.