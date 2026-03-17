بالصورـ سكرتير المجمع المقدس والأساقفة يهنئون محافظ أسيوط بعيد الفطر

كتب : محمود عجمي

01:37 م 17/03/2026
    سكرتير المجمع المقدس والأساقفة يهنئون محافظ أسيوط بعيد الفطر (1)
    سكرتير المجمع المقدس والأساقفة يهنئون محافظ أسيوط بعيد الفطر (2)
    سكرتير المجمع المقدس والأساقفة يهنئون محافظ أسيوط بعيد الفطر (5)
    سكرتير المجمع المقدس والأساقفة يهنئون محافظ أسيوط بعيد الفطر (4)

قدم الأنبا يوأنس، مطران أسيوط وسكرتير المجمع المقدس، التهنئة بعيد الفطر المبارك إلى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، وذلك خلال زيارة رسمية رافقه فيها الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، والأنبا ثاؤفيلس أسقف مطرانية منفلوط. وأعرب نيافته عن أطيب أمنياته للمحافظ بالتوفيق، ولأبناء المحافظة بالمزيد من التقدم والازدهار.

تأكيد على الروابط الوطنية والتعاون المشترك

وخلال اللقاء، شدد الأنبا يوأنس على عمق الروابط التي تجمع أبناء الوطن الواحد، مؤكداً أهمية استمرار التعاون بين القيادات الدينية والتنفيذية بما يحقق المصلحة العامة ويعزز روح المحبة والوحدة الوطنية في المجتمع المصري.

المحافظ يثمن الزيارة ويشيد بروح المحبة

وفي بداية اللقاء، رحب محافظ أسيوط بسكرتير المجمع المقدس والوفد المرافق، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة التي تعكس متانة العلاقات بين أبناء الوطن. وأكد أن مصر ستظل نموذجًا للتلاحم الوطني والتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة والكنيسة، بما يدعم مسيرة التنمية ويعزز الاستقرار الاجتماعي.

