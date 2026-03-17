أجرى اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، جولة تفقدية بمدينتي الطور ورأس سدر لمتابعة انتظام العمل بمواقف سيارات الأجرة والتاكسي، بالتنسيق مع لجنة الإشراف على المواقف وإدارة المرور، وذلك بناءً على توجيهات اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بالتأكد من التزام السائقين بخطوط السير المحددة والتعريفة المقررة، بما يضمن تقديم خدمة مناسبة للمواطنين.

تفقد موقف سيارات الأجرة بحي الزهور

وخلال جولته بمدينة الطور، رافقه المهندس علي حماده، رئيس المدينة، وتضمنت الجولة تفقد موقف سيارات الأجرة بحي الزهور، كما جرى الدفع بلجنة مرورية بأحد شوارع المدينة، للتأكد من التزام سائقي سيارات التاكسي بتشغيل العدادات وفقًا للتعريفة المقررة، ومتابعة الحالة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

متابعة حالة السير بخطوط النقل الداخلي برأس سدر

وفي مدينة رأس سدر رافق السكرتير العام، المهندس حسني راشد، رئيس المدينة، وتضمنت المرور على موقف رأس سدر – السويس – المرج، ومتابعة حالة السير بخطوط النقل الداخلية، للتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة، وتوافر السيارات لخدمة المواطنين، خاصة مع زيادة الإقبال خلال فترات الإجازات الرسمية.

تحرير 26 مخالفة

وأسفرت الجهود عن تحرير 26 مخالفة، ومنها 14 مخالفة لعدم تشغيل العداد، و9 مخالفات لخط السير، و مخالفتين لعدم وجود ملصق تعريفة الأجرة، إضافة إلى ضبط سيارة تعمل على خط سير منتهي.

استمرار الحملات

وأكد السكرتير العام على استمرار الجهود في تكثيف المرور الميداني على مواقف سيارات الأجرة وشوارع المدينتين، لضبط منظومة العمل، وتحقيق الانضباط المروري، وتيسير حركة التنقل للمواطنين.