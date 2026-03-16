شدد إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، على السائقين بضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة الرسمية المقررة لوسائل النقل، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو مخالفة الأسعار المحددة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها المحافظ داخل الميناء البري بحي الضواحي، لمتابعة انتظام العمل داخل الموقف والاطمئنان على التزام السائقين بتعريفة الركوب، خاصة عقب تحريك أسعار البنزين والسولار مؤخرًا.

متابعة حركة السيارات والاستماع للسائقين

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد حركة السيارات داخل الموقف، كما استمع إلى عدد من السائقين حول مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن المحافظة تضع في مقدمة أولوياتها حماية مصالح المواطنين ومنع تحميلهم أي أعباء إضافية.

توجيهات بتكثيف الحملات الرقابية

ووجه المحافظ بضرورة الإعلان الواضح عن التعريفة الرسمية داخل المواقف وعلى سيارات الأجرة، لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب بالأسعار.

كما شدد على تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المواقف وخطوط السير المختلفة، بالتنسيق بين الأحياء وإدارة الميناء البري والجهات المعنية، لضمان تحقيق الانضباط الكامل داخل منظومة النقل بالمحافظة.