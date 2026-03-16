محافظ بورسعيد يحذر السائقين من التلاعب بالتعريفة الرسمية

كتب : طارق الرفاعي

04:52 م 16/03/2026

محافظ بورسعيد خلال حديثه مع السائقين

شدد إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، على السائقين بضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة الرسمية المقررة لوسائل النقل، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو مخالفة الأسعار المحددة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها المحافظ داخل الميناء البري بحي الضواحي، لمتابعة انتظام العمل داخل الموقف والاطمئنان على التزام السائقين بتعريفة الركوب، خاصة عقب تحريك أسعار البنزين والسولار مؤخرًا.

متابعة حركة السيارات والاستماع للسائقين

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد حركة السيارات داخل الموقف، كما استمع إلى عدد من السائقين حول مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن المحافظة تضع في مقدمة أولوياتها حماية مصالح المواطنين ومنع تحميلهم أي أعباء إضافية.

توجيهات بتكثيف الحملات الرقابية

ووجه المحافظ بضرورة الإعلان الواضح عن التعريفة الرسمية داخل المواقف وعلى سيارات الأجرة، لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب بالأسعار.
كما شدد على تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المواقف وخطوط السير المختلفة، بالتنسيق بين الأحياء وإدارة الميناء البري والجهات المعنية، لضمان تحقيق الانضباط الكامل داخل منظومة النقل بالمحافظة.

محافظ بورسعيد تعريفة المواصلات أسعار البنزين والسولار

فيديو قد يعجبك



رسمياً.. طرح البرومو التشويقي لمسلسل "بين الشك واليقين" عن قصة حياة مصطفى
دراما و تليفزيون

رسمياً.. طرح البرومو التشويقي لمسلسل "بين الشك واليقين" عن قصة حياة مصطفى
مؤلف "الست موناليزا" يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ
دراما و تليفزيون

مؤلف "الست موناليزا" يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ
موعد أذان وصلاة المغرب اليوم الإثنين الموافق 26 رمضان 2026
جنة الصائم

موعد أذان وصلاة المغرب اليوم الإثنين الموافق 26 رمضان 2026
تطور خطير في هجمات اختراق الهواتف وسرقة الحسابات المصرفية.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

تطور خطير في هجمات اختراق الهواتف وسرقة الحسابات المصرفية.. ما القصة؟
سعر الدولار يعكس اتجاهه الصعودي وينخفض مقابل الجنيه.. فما الأسباب؟
أخبار البنوك

سعر الدولار يعكس اتجاهه الصعودي وينخفض مقابل الجنيه.. فما الأسباب؟

الرئيس السيسي يكرم الفائزين في الموسم الأول من "دولة التلاوة"
بالأسماء.. نتائج الموسم الأول من برنامج دولة التلاوة
وزير المالية: صرفنا 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية فى فبراير 2026