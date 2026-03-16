نظّم مركز التنمية الشبابية بمدينة رأس سدر، حفلًا لتكريم الأمهات المثاليات بالمدينة، بالتعاون مع إدارة التضامن الاجتماعي ، وذلك تحت رعاية اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، وبحضور المهندس حسني راشد، رئيس المدينة، وأحمد سيف الرويضي، رئيس مجلس إدارة إحدى جمعيات المجتمع المحلي، وحسام الدين مصطفى، مدير المركز، إلى جانب أسر الفائزات بلقب الأم المثالية، وممثلين عن المجتمع المدني.

كلمات تقدير للأمهات المكرّمات

وقدّم عدد من الضيوف كلمات تقدير للأمهات المكرّمات، مشيدين بتضحياتهن وعطاءهن المستمر، وتتضمن البرنامج بعض الفقرات بمشاركة الشباب من رواد المركز، مما أضفى على المناسبة جوًا من البهجة والاحتفاء.

تقدير المجتمع لدور الأم

وقال المهندس حسني راشد، رئيس المدينة، إنه جرى تنظيم الحفل تأكيدًا على تقدير المجتمع لدور الأم في الأسرة والمجتمع، وتكريمًا للجهود التي تبذلها الأمهات في تربية أبنائهن وغرس القيم والمبادئ في نفوس الأجيال القادمة.

تكريم 10 أمهات مثاليات

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى تكريم 10 أمهات مثاليات، بجوائز مادية وعينية، إضافة إلى شهادات تقدير، وذلك بدعم من الجمعيات الأهلية، وإحدى نائبات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية تعد جزءً من أنشطة مركز التنمية الشبابية بالمدينة في دعم الأسرة وتشجيع القيم الاجتماعية.

الأم محور أساسي في تنمية المجتمع

وأشاد بدور الأم كمحور أساسي في تنمية المجتمع، مؤكدًا أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود المركز والجهات المعنية للاحتفاء بالقيم الأسرية وتعزيز المشاركة المجتمعية، وسعيه الدائم إلى تكريم النماذج المشرفة في المجتمع المحلي، لتعزيز روح الاعتزاز والمشاركة بين المواطنين.