إعلان

تخصيص 412 ساحة لصلاة عيد الفطر في كفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

03:17 م 16/03/2026

صلاة عيد الفطر ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خصصت مديرية الأوقاف في كفر الشيخ، 412 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك على مستوى مدن ومراكز المحافظة للعام الحالي 2026، وفق ضوابط حرصًا على تنظيم الشعائر الدينية بالساحات التي تقام فيها صلاة العيد.

كما خصصت المديرية عدد 3 آلاف مسجد على مستوى مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، لاستقبال المواطنين والرواد في صلاة عيد الفطر المبارك، والاستعانة بما يزيد عن 100 واعظة لتنظيم مصليات السيدات، وإرشادهن بالشكل الأمثل حول صلاة العيد.

وأصدرت المديرية توجيهاتها للإدارة الفرعية بشأن العديد من الضوابط الخاصة بصلاة عيد الفطر تضمنت الالتزام بالساحات التي حددتها الوزارة لصلاة العيد، والعمل على تهيئتها وإعدادها على أكمل وجه بما يليق بقدسية الشعيرة، وتخصيص أماكن مناسبة لكبار السن وذوي الإعاقة، مع مراعاة الضوابط الشرعية والآداب العامة.

وتجنب الاختلاط وما قد يخل بخشوع العبادة أو يسبب ازدحامًا غير منضبط، وعدم السماح بأي استغلال للساحات أو استخدامها في غير ما خُصصت له من أداء شعيرة صلاة العيد، والمحافظة على نظافة الساحات بعد انتهاء الصلاة، وعدم إلحاق أي ضرر بالممتلكات العامة، مع الالتزام التام بتعليمات الجهات المنظمة.

ومنع أي مظاهر تعوق حركة المصلين أو قد تتسبب في أذى لهم، مع التأكيد على توفير مخارج واضحة للطوارئ وتنظيم حركة الدخول والخروج، وتوفير مكبرات صوت مناسبة تضمن وضوح الصوت للمصلين دون مبالغة أو تشويش قد يسبب الإزعاج للمحيطين، وترتيب واعظات للإشراف على مصليات السيدات وتنظيمها بما يحقق الهدوء والالتزام بآداب صلاة العيد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صلاة عيد الفطر كفر الشيخ مديرية الأوقاف في كفر الشيخ عيد الفطر المبارك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أنهت حياة رضيعتها في الدولاب.. جنايات دمنهور تحيل أوراق ربة منزل للمفتي
أخبار المحافظات

أنهت حياة رضيعتها في الدولاب.. جنايات دمنهور تحيل أوراق ربة منزل للمفتي

سعر الدولار يعكس اتجاهه الصعودي وينخفض مقابل الجنيه.. فما الأسباب؟
أخبار البنوك

سعر الدولار يعكس اتجاهه الصعودي وينخفض مقابل الجنيه.. فما الأسباب؟
بعد وصف فيديو القهوة بالمزيف.. نتنياهو يظهر في مقطع جديد
شئون عربية و دولية

بعد وصف فيديو القهوة بالمزيف.. نتنياهو يظهر في مقطع جديد

هالة فاخر: خلعت الحجاب للعودة للعمل.. وندمت على بعض أعمالي
دراما و تليفزيون

هالة فاخر: خلعت الحجاب للعودة للعمل.. وندمت على بعض أعمالي
رسمياً.. طرح البرومو التشويقي لمسلسل "بين الشك واليقين" عن قصة حياة مصطفى
دراما و تليفزيون

رسمياً.. طرح البرومو التشويقي لمسلسل "بين الشك واليقين" عن قصة حياة مصطفى

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي يطلق تطبيق وموقع إذاعة القرآن الكريم
بالأسماء.. نتائج الموسم الأول من برنامج دولة التلاوة
وزير المالية: صرفنا 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية فى فبراير 2026