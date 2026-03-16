خصصت مديرية الأوقاف في كفر الشيخ، 412 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك على مستوى مدن ومراكز المحافظة للعام الحالي 2026، وفق ضوابط حرصًا على تنظيم الشعائر الدينية بالساحات التي تقام فيها صلاة العيد.

كما خصصت المديرية عدد 3 آلاف مسجد على مستوى مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، لاستقبال المواطنين والرواد في صلاة عيد الفطر المبارك، والاستعانة بما يزيد عن 100 واعظة لتنظيم مصليات السيدات، وإرشادهن بالشكل الأمثل حول صلاة العيد.

وأصدرت المديرية توجيهاتها للإدارة الفرعية بشأن العديد من الضوابط الخاصة بصلاة عيد الفطر تضمنت الالتزام بالساحات التي حددتها الوزارة لصلاة العيد، والعمل على تهيئتها وإعدادها على أكمل وجه بما يليق بقدسية الشعيرة، وتخصيص أماكن مناسبة لكبار السن وذوي الإعاقة، مع مراعاة الضوابط الشرعية والآداب العامة.

وتجنب الاختلاط وما قد يخل بخشوع العبادة أو يسبب ازدحامًا غير منضبط، وعدم السماح بأي استغلال للساحات أو استخدامها في غير ما خُصصت له من أداء شعيرة صلاة العيد، والمحافظة على نظافة الساحات بعد انتهاء الصلاة، وعدم إلحاق أي ضرر بالممتلكات العامة، مع الالتزام التام بتعليمات الجهات المنظمة.

ومنع أي مظاهر تعوق حركة المصلين أو قد تتسبب في أذى لهم، مع التأكيد على توفير مخارج واضحة للطوارئ وتنظيم حركة الدخول والخروج، وتوفير مكبرات صوت مناسبة تضمن وضوح الصوت للمصلين دون مبالغة أو تشويش قد يسبب الإزعاج للمحيطين، وترتيب واعظات للإشراف على مصليات السيدات وتنظيمها بما يحقق الهدوء والالتزام بآداب صلاة العيد.