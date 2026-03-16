محافظ بورسعيد يوجه بنقل بطل أفريقيا في الكيك بوكسينج إلى معهد الكبد

كتب : طارق الرفاعي

03:11 م 16/03/2026
    محافظ بورسعيد خلال زيارة اللاعب بالمستشفى
    محافظ بورسعيد خلال زيارة اللاعب بالمستشفى
    محافظ بورسعيد خلال زيارة اللاعب بالمستشفى

زار اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، الكابتن كريم الريس، بطل أفريقيا في رياضة الكيك بوكسينج، وذلك خلال تواجده داخل مستشفى التضامن بحي المناخ، للاطمئنان على حالته الصحية وتقديم الدعم المعنوي له.

متابعة الحالة الصحية


واستمع المحافظ إلى شرح من الأطباء المعالجين حول الحالة الصحية للاعب وخطة العلاج المتبعة، موجهًا بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة له، ومؤكدًا حرص المحافظة على متابعة حالته الصحية بشكل مستمر حتى تمام شفائه.

توجيه بنقله إلى معهد الكبد


كما أجرى المحافظ اتصالًا هاتفيًا عاجلًا بعدد من الجهات الطبية المعنية لتسهيل إجراءات نقل اللاعب إلى المعهد القومي للكبد بالمنوفية بمحافظة المنوفية، لاستكمال الفحوصات والعلاج اللازم.
ووجّه المحافظ بتوفير سيارة إسعاف مجهزة لنقل اللاعب، مع متابعة حالته الصحية بشكل مستمر حتى استقرارها.

دعم الأبطال الرياضيين


وأعرب محافظ بورسعيد عن تقديره لما يقدمه أبطال الرياضة من نماذج مشرفة ترفع اسم مصر وبورسعيد في مختلف المحافل الرياضية، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم أبنائها المتميزين في مختلف المجالات وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

كما تمنى الشفاء العاجل للبطل الرياضي وعودته سريعًا إلى الملاعب لاستكمال مسيرته الرياضية وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تليق باسم بورسعيد ومصر، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأبطال الرياضيين باعتبارهم مصدر فخر للمجتمع.

